Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Çekya’da ‘kardeş kent’ Prag 6’da açılışı yapılan Çek-Türk İş Birliği Parkı’nın ‘karşılıklılık’ esasınca Muratpaşa’da da açılacağını söyledi. Uysal, “Ekim ayında düzenleyeceğimiz Kaleiçi Old Town Festivali’nde, parkın benzerini Muratpaşa’mızda açacağız” dedi.ANTALYA (İGFA) - Çekya’nın başkenti Prag’da Türkiye Cumhuriyet’inin kuruluşunun ve iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin başlamasının 100’üncü yılı dolayısıyla ‘Çek-Türk İş Birliği Parkı’ açıldı. Açılışa Prag Büyükelçisi Egemen Bağış’ın yanı sıra Prag 6 Bölgesi Belediye Başkanı Jakub Starek, Prag’da görev yapan 30 ülke büyükelçisi ve 50’den fazla ülke temsilcisi olmak üzere 200’ü aşkın davetli katıldı. Kardeş Kent Prag 6’da gerçekleşen açılışta Muratpaşa Belediyesi’ni temsilen Başkan Yardımcısı Oya Kansu yer aldı.

MURATPAŞA’YA TEŞEKKÜR

Türkiye ve Çekya bayraklarıyla süslenen açılışta iki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından Büyükelçi Bağış, Atatürk heykeli koyma talebinin reddedildiğini parkın diplomatik girişimler sonucunda açılabildiğini hatırlattı. Büyükelçi Bağış, “Bu süreçte Prag 6'nın kardeş şehri olan Antalya Muratpaşa Belediyesi'ndeki dostlarımızla da yakın işbirliği içinde hareket ettik, dayanışmaları ve sağduyulu yaklaşımları için takdir ve teşekkürlerimi iletiyorum” diye konuştu.

MEKTUP KARARDA ETKİLİ OLDU

Prag 6 Belediye Başkanı Starek ise demokrasi ve bağımsızlığın iki ülkenin ortak değeri olduğunu dile getirdi ve parkın belediye meclisinde sergilenen muhalefete rağmen açılmış olmasının önemine vurgu yaptı. Starek, bu süreçte Muratpaşa Belediyesi’nin ikili ilişkileri durduracağına yönelik mektubunun meclis üyelerinin parkın açılışı sağlayan kararı almasında etkili olduğunu dile getirdi. Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Kansu ise “Bu birliktelik, bizim barışçıl bir dünya içerisinde yaşama isteğimizin sembolü olacaktır” dedi.

DOSTLUĞUN SİMGESİ

Parka ayrıca Prag 6 Belediyesi ve Muratpaşa Belediyesi dostluğunun bir simgesi olarak Anadolu’dan getirilen meşe palamudu ekildi. Prag 6 bölgesinde Türk Büyükelçilik binasının da bulunduğu Ankara Caddesi’nde 1.5 kilometre boyunca uzanan parkta Tomasz Garik Masarek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafları yer alıyor. Parkta aynı zamanda Atatürk’ün sözlerine de farklı dillerde yer verildi.

EKİM’DE AÇILACAK

Açılış sonrası Başkan Uysal, kardeş kent Prag 6’da açılan Çek-Türk İş Birliği Parkı’nın bir benzerinin ‘karşılıklılık’ esasınca Muratpaşa’da da açılacağını söyledi. Büyükelçiliğin parka Atatürk heykeli koyma talebinin tartışmalı 1915 olaylarından Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sorumlu tutan bir anlayışla reddedilmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Gelinen aşama, iki ülke, Belediyemiz ve Prag 6 ilişkilerinin devamı açısından önemlidir. Ret kararının belediyenin resmi görüşü olmadığı da süreç içinde sözlü olarak tarafımıza iletilmişti. Şimdi ekim ayında düzenleyeceğimiz Kaleiçi Old Town Festivali’nde, parkın benzerini Muratpaşa’mızda açacağız” dedi.