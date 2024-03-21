Seçim çalışmalarına devam eden Yeniden Refah Partisi Kocasinan Belediye Başkan adayı Önder Narin iftarda Doğu Türkistan lı çocuklar ile biraraya geldi.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Çocukların yoğun ilgi ve sevgi gösterdiği Narin yemek sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Narin “ Bugün benim için bu seneki en özel iftar yemeği oldu. Çocukları çok sevmeme ek olarak Doğu Türkistan lı çocuklar olması ayrı bir güzellik kattı. Doğu Türkistan bizim için en az Filistin kadar değerlidir. Bütün mazlum coğrafyaların gözü kulağı Türkiye de dir. Yeniden Refah Partisi olarak bizler ERBAKAN hocamızdan itibaren bu coğrafyalar ile özel olarak ilgileniyoruz. Erbakan Hocamızın Başbakan olduğu dönemlerde Pakistanda üniversite eğitimi almakta olan yüzlerce Doğu Türkistanlı öğrencilerin Çin’e iade edilmek üzereyken, kendilerine iletilettiği yardım çağrıları sonucu D8 Toplantısına katılmak için Türkiye’de bulunan dönemin Pakistan başbakanı Navaz şerif ile görüşerek son anda iade işlemlerini durdurmuştur. Çin Halk Cumhuriyeti’nin son yıllardaki baskıcı tutumu iyice artmış olup, kemikleşmiş asimilasyon zincirine yeni halkalar etlenmek vasıtasıyla, 1884 ‘ten beri topraklarını korumak uğruna büyük mücadele örneği ortaya koyan Doğu Türkistanlı Müslüman Türk kardeşlerimizin kimliklerini baskıcı yönetmelerle değiştirmeye çalışmaktadırlar.Bu konuda başta hükümet yetkilileri olmak üzere, tüm dünyayı bu zulüm karşısında tepki vermeye çağırıyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak, Doğu Türkistan konusunda hükümetin etkisiz politikasını bir kenara itip, söylemden çok eylem içerisinde olmasını diliyoruz. Şahsım olarak belediye başkanlığım döneminde üzerime düşen ne ise yapmaya her zaman hazır olacağım “