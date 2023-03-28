Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı lehine Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Sn. Dr. Fatih Erbakan'ı ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe'de görüştükten sonra Cumhur İttifakı'nın davetine 'evet' demişti. Erdoğan, ittifaka katılan Yeniden Refah Partisi'ne bugün ziyarette bulunarak Fatih Erbakan ile görüştü.

Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Fatih Erbakan, "6'lı bir kaosa ülkemizi milletimizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adımı attık" dedi.

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Dr. Erbakan, "Milli Görüş Meclis'e" başlığıyla yaptığı açıklamada, "Yeniden Refah Partisi olarak bizler de Allah’ın izniyle “Milli Görüş Meclis’e” sloganıyla çıktığımız bu yürüyüşümüzün sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde nezaket ve zarafetle, yapıcı ve milli üslubumuzla tüm bu çalışmaların takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.