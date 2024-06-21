Engellilere gönüllü çalışmalarını sürdüren Önkal Kılavuz Kurban Bayramı’n dan bir gün önce Şabanmera’da D.D isimli engelli vatandaşa bayram süprizi yaptı.Erdoğan DEMİR (EDİRNE İGFA)

Engelli gönüllüsü Önkal Kılavuz, süprizin nasıl gerçekleştiğini anlatırken, Enez Işıklı köyü eski Muhtatı Şaban Açıkgöz yıllar önce köylerindeki engelliye araç hediye için telefonla kendisini arayarak Şabanmera Köyü'ndeki engelliye yardım etmesini istemesiyle sürprizin yaşandığını ifade etti.

Kılavuz daha önce Şabanmera’da minarenin boyanmasına ve halı yardımına öncülük etmişti. Minareyi boyayan minareci Hakan Ocaktan kardeşleride unutmadığını söyledi. Engelli kardeşimize Bayram önce aracını yetiştiren sanayi esnafı Necdet Atıcı ile mutlu olduklarını söyledi.