İnternet üzerinden oynanan sanal bahis ve kumar, dijital çağın kötü yüzlerinden birisi. Online kumar bağımlılığı, Türkiye’de de hızla artış gösterirken bu durum psikolojik ve fiziksel sağlığı da ciddi derecede tehdit ediyor.Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR - Aslı YEŞİLYURT - Herkes Duysun

SAKARYA (İGFA) - İnternet üzerinden oynanan çeşitli kumar oyunları kolaylıkla ulaşabilmesi ve kazandırmasıyla insanları büyülüyor, bağımlılık haline gelip tehlikeli boyutlara taşınıyor.

Herkes Duysun ekibi, bu konunun peşine düştü ve söz konusu online kumara bağımlı hale gelen bir vatandaşa ulaştı.

Online kumar bağımlısı vatandaşı ismini vermeden ve yüzünü göstermeden konuşmaya ikna eden Herkes Duysun ekibi kumarın tehlikelerini, kazanma hırsının insanları nasıl bağımlı hale getirdiğini ve kumarın insanların hayatlarını nasıl ters düz ettiğini, yuvaları nasıl yıktığını bizzat online kumar bağımlısı olmuş bir vatandaşın açıklamalarıyla gözler önüne serdi.

“SOSYAL MEDYA YÜZÜNDEN BAŞLADIM”

İnsanlara çekici gelen ama son derece tehlikeli olan online bahis ve kumar bağımlılığına arkadaş çevresi ve sosyal medya yüzünden yaklaşık 4 sene önce başladığını ifade eden kumar bağımlısı, "Sosyal medyada insanların kazandığı paraları gördüm. Benim de ihtiyacım vardı ve kolay para gibi düşündüm ama bu düşünce aslında her şeyimi benden aldı diyebilirim.” dedi.

Kumar ve bahis oyunları kazandırırken eğlenceli ve mutlu hissettirse de kaybetmeye başlandığında insanları çok daha kötü bir psikolojiye sürüklediğini söyleyen bağımlı genç, "Kumar oynarken en keyif aldığı anların kazancı aldığı an olduğunu, en üzüldüğü anın ise olmayan parasını bile kumara yatırıp kaybettiği an olduğunu ifade etti. Parası olmadığı zamanlarda bile kredi çekerek kumar oynamaya devam ettiğini kaydeden bağımlı, durumun psikolojisi hakkında, “Büyük bir umutla atılıyorsun ama tamamen her şeyini almakla kalıyor.” ifadelerini kullandı.

Her bağımlılıkta olduğu gibi online bahis ve kumar bağımlılığından kurtulmak da oldukça zor. Kumar bağımlısı adam kumarı bırakmayı istediğini ifade ederek, “Bir türlü bırakamadım çünkü 1-2 kere kazanmış olsan bile ‘yine gelebilir’ ümidi duyuyorsun. Oyunlar seni sürekli bununla teşvik ediyor. Sadece bununla da değil sosyal medyada da her yerde görmeye başladım. Her yerde bahis, her yerde kumar dönüyor. Arkadaşların oynuyor, kazananları görüyorsun. Bunları görüp duyunca bırakamıyorsun. Sürekli içindesin, hayatının bir parçası olarak kalmaya devam ediyor.” diye konuştu.

“AİLE İÇİNDE NE GÜVEN NE SAYGI KALDI”

Kumar yüzünden kaybettiği şeylerden bahseden bağımlı, “Kumar yüzünden maddi olarak bir şeyim kalmadı. Arabam vardı, onu satmak zorunda kaldım. Eşimden gizli gizli yaptım bunu. Bu da sadece maddi olarak değil, manevi olarak da ailece bir çöküş yaşamamıza neden oldu. Aile içinde ne güven ne saygı, hiçbiri kalmadı.” dedi. Aradan birkaç sene geçtiğinde bağımlı olduğunu fark eden adam, “Bu bağımlılık beni en kötü senaryolara sürüklemeye devam ediyor. Bırakmayı istiyorum ama bir yerde aslında onsuz da yapamayacağım gibi geliyor. Çevremde de arkadaşım kalmadı.” dedi.

Bağımlı, kumarın hayatın her yönünü zedeleyici taraflarını deneyimlemiş biri olarak, “En büyük kötülüklerinden biri insanın hayatını elinden alması. Ben hayatımı kaybettim diyebilirim. Elime geçen 5 kuruşu bile sürekli orada deniyorum. ‘Herkes kazanıyor ben niye kazanamıyorum?’ diyorum. Nasıl bırakabilirim bilmiyorum.”diye konuştu.