Ünlü ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bu sabah gazeteci Bilal Özcan’ın Youtube kanalında canlı yayın konuğu oldu. Ünlü sanatçı Ebru Gündeş’in iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlendiğini iddia eden Akay, “Ebru Gündeş ve Murat Özdemir evlendi, balayında ise çift Körfez Turu yapacak” dedi.İSTANBUL (İGFA)- Ebru Gündeş ve Murat Özdemir aşkı ile ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, “Kendilerine bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Ancak bu evliliğin perde arkasını kimse bilmiyor.” ifadelerini kullandı.

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir’in 2021 yılının sonlarında Ankara’da tanıştığını ve yasak aşk yaşadıklarını da sözlerine ekleyen Onur Akay, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw’ın paravan olduğunu söyleyerek herkesi şaşırttı. 2022 yılında Rassan Khoshnaw’ın Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmadığı, onu hep ön masada izlediği iddia edilmişti.

Akay ise asıl Murat Özdemir’in Ankara’da bir gazinoda Ebru Gündeş’e aşık olduğunu, onu hep ön masadan izlediğini iddia ederek ağızları açık bıraktı.

Akay ayrıca, Murat Özdemir’in Ebru Gündeş için Selin Kabaklı'ya boşanma davası açtığını ve anlaşmalı boşanma için baskı yaptığını da sözlerine ekledi.

Onur Akay söz konusu iddiasıyla ilgili şunları kaydetti: “Bu magazin oyununu Murat Özdemir’in anlaşmalı boşanması ve Ebru Gündeş’in yuva yıkan bir kadın gibi görünmemesi için yaptılar. Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş’e evlilik teklifi için Dubai'deki bir kral dairesini tutmuş, 1.8 milyon dolarlık tektaş yüzük almış ve İtalyan bir piyanistin melodileri eşliğindeki teklifte bulunmuş şeklinde haberler çıkmıştı. Aslında bu evlilik teklifini Murat Özdemir yapmıştı.”