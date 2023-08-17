CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, Konyaaltı Belediye Başkanlığı’na aday adaylığını açıklayarak hedeflerini anlattı.Deniz DEMİREL - Akdeniz Telgraf / ANTALYA (İGFA) - CHP Konyaaltı İlçe Başkanı Onur Duruk, önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan ilçe başkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını, Konyaaltı Belediye Başkanlığı’na aday adayı olacağını açıkladı.

Duruk, “Genel merkezimizin haziran ayında gönderdiği genelge ile ilçe ve il başkanlığına ve yönetim kurullarına seçilecek kişilerin 2024 yerel yönetimlerine aday olamayacağı ile ilgili kararı gereği ilçe başkanlığına aday olmayacağımı, 30 yıllık siyasi hayatım boyunca edindiğim birikim ve tecrübemi yerel yönetimlerde görev alarak Konyaaltı ve Antalya'ya hizmet etmek istediğimi partimin ve kamuoyunun bilgisine sunarım” dedi

Yerel siyasetin özünün halka dokunmak olduğunu dile getiren Onur Duruk, “Tüm toplum kesimlerini kucaklamak, köy ve kent kültürünü bilmek her ikisi arasında dengeli bir hizmet üretimine katkı koymak, sosyal, ekonomik, kültürel ihtiyaçları doğru teşhis edip halkla birlikte ortak çözümler yaratmak, bölgeyi ve toplumsal dokuyu bilen nitelikli, donanımlı analitik düşünen bir kadroya sahip olmak çok önemlidir. Vatandaşa karşı güler yüzlü, sevecen, içten samimi yaklaşabilmektir. Yıllardır hem belediyecilik anlamında hem de halkla ilişkiler konusunda kendisini yetiştirmiş yol arkadaşlarımızla birlikte hem Konyaaltı'mıza hem de Antalya'ya hizmet etmeye hazırız” dedi.