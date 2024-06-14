OPET, müşterilerine özel sunduğu mükemmel hizmet anlayışına ek olarak kampanyalarıyla da fark yaratmaya devam ediyor. Boş Yok Kampanyası kapsamında, OPET Kart veya aktivasyonlu cep telefonu numarası ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinde toplamda 1225 TL’ye varan yakıt puan kazanma fırsatı sunuluyor. Üstelik kampanyaya katılan herkese 50 TL değerinde market, 50 TL değerinde yıkama puan hediye ve Opet markalı seçili cam suyu ürünlerinde yüzde 50 indirim sağlanıyor.İSTANBUL (İGFA) - OPET, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle düzenlediği kampanyalarına devam ediyor. OPET, “Boş Yok Kampanyası” kapsamında “Yok yok, OPET’te boş yok” sloganı ile müşterilerini puan yağmuruna tutarken indirim fırsatı da sunuyor. 31 Temmuz’a kadar geçerli olacak kampanya ile OPET müşterileri, 1.500 TL ve üzeri akaryakıt alışverişlerinde 50, 250 veya 725 TL değerinde yakıt puan kazanma şansına sahip olabilecek. Farklı günlerde 3 kez tek seferde yapılacak 1.500 TL ve üzeri akaryakıt ödemelerinde, her ödeme için 50 TL, 250 TL veya 725 TL değerindeki yakıt puan ödüllerinden herhangi birisi anında hediye edilecek. Ayrıca kampanyaya katılan herkes, 50 TL market veya 50 TL yıkama puanı ile Opet markalı 1 litrelik yazlık veya 4 mevsim cam suyunda yüzde 50 indirim fırsatını yakalayabilecek.

OPET müşterilerinin kampanyadan yararlanabilmek için 31 Temmuz’a kadar Opet Mobil uygulamasına giriş yaparak, ilgili kampanya sayfasından “katıl” butonunu tıklamaları veya “KAZAN” yazıp boşluk bırakarak aktivasyonlu telefon numaralarını 6738’e mesaj atmaları yeterli olacak. Kampanya boyunca yüklenen puanlar 30 Eylül tarihine kadar tüm OPET bayilerinde kullanılabilecek.