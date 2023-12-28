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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci’nin görevden ayrılması sonrası boşalan Genel Sekreterlik görevine bir süredir Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevini yürüten İbrahim Ethem Şahin asaleten atandı.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın onayı ile bu göreve atanan İbrahim Ethem Şahin göreve atanması sebebiyle bir mesaj yayınladı. Mesajında, “Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüz Ahmet Şimşek’in teveccühleri ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’na Genel Sekreter olarak atanmış bulunmaktayım.

Bu görevi layığı ile yerine getirmek ve bölge illerimiz olan Kayseri, Sivas ve Yozgat’ın kalkınmasına katkıda bulunmak üzere tüm çabamızla çalışmaya devam edeceğiz. Ajansımız bu güne dek bölge kalkınmasına yönelik birçok proje için destek sağladı. Söz konusu desteklerimiz ve yatırım danışmanlığı faaliyetlerimiz bundan sonraki süreçte de devam edecektir.” ifadelerini kullandı.