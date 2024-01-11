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Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz’un ilk kitabı olan Yorçu’nun İpsala’daki ilk imza töreninin ardından ikinci imza günü ve söyleşisi Keşan’da gerçekleştirildi.EDİRNE (İGFA) - Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şubesi ve Keşan Sanat işbirliğindeki imza günü Keşan Sanat’ta gerçekleştirildi.

Etkinliğe Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, CHP Keşan Belediye Başkan Adayı Mehmet Özcan, Gelecek Partisi Keşan Belediye Başkan Adayı Aydoğan Ersöz, CHP İpsala Belediye Başkan Adayı Gürel Kale, CHP İpsala Belediye Başkan Adayı Savaş Kurtbaba, Yenimuhacir Belediye Başkan Adayı Tamer Kıral, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, CHP Keşan Belediye Meclis Üyesi adayı Bilgin Atlı, CHP Keşan Kadın Kolları Başkanı Emine Gegeoğlu ve Kadın Kolları üyeleri, Şengül Özcan Uzunköprü Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Didem Şeker, Müze Keşan Koordinatörü Arkeolog Aslı Avcı, Keşanlı işadamı Ali Osman Kale de katıldı.

Moderatörlüğünü TYBB Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir yaptığı etkinlikte yaptığı konuşmada öncelikle tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayarak, “Bu önemli gün nedeniyle Şube Başkan Yardımcımız Orçun Oğuz’un yazdığı Yorçu adlı kitabın 2.imza törenini bugün Keşan Sanat işbirliği ile gerçekleştiriyoruz. Bu konuda bize destek veren Keşan Sanat ailesine ve bu etkinliğimize bizleri yalnız bırakmayan tüm konuklarımıza teşekkür ederiz" dedi.

Demir’den sonra konuşan TYBB Edirne Şube Başkan Yardımcısı Orçun Oğuz’da imza gününe katılanlara teşekkür ederek, “Öncelikle ben de tüm gazeteci arkadaşlarımın 10 Ocak Çalışanlar Günü’nü kutluyorum. Ben geleceğimize örnek olmak için bu kitabımı kaleme aldım. Kitabımın içeriğinde köşe yazılarım yer alıyor. Yorçu’nun Türkçe anlamı yol gösteren demektir. Ben de öz Türkçe olarak kitabıma bu ismi verdim. Bu önemli günde yanımızda olan tüm konuklar ile Keşan Sanat Sahibi Ali Osman Kale ve Gülcan Kale hanımefendiye ile Türkiye Yerel Basın Birliği Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir ağabeyime teşekkür ederim" diye konuştu.