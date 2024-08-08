Dünyada sayılı örneklerinin bulunduğu Fatsa Fener Adası Ordu’nun yeni turizm rotası oldu. Fatsa açıklarında bulunan kayalıklarda yapılan eşine az rastlanır, doğaya uyumlu proje ile turizme kazandırılan ada yerli ve yabancı turistlere yeni bir heyecan yaşatıyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu ilinde var olan turizm alanlarının daha cazip hale getirilmesi ve turistik cazibeli mesire alanlarının arttırılması amacıyla şehre kazandırdığı Fatsa Fener Adası’na bu sezonda da ilgi oldukça yoğun oluyor.

Fatsa açıklarında bulunan kayalıklarda yapılan eşine az rastlanır, doğaya uyumlu proje ile turizme kazandırılan ada yerli ve yabancı turistlere yeni bir heyecan yaşatıyor. Her gün düzenlenen tekne seferleri ile adayı ziyaret eden vatandaşlar manzaraya hayran kalırken aileleri ile birlikte deniz ortasında yaşadıkları keyifli anların ise tadını çıkarıyor.

“FATSA’MIZA ÇOK GÜZEL BİR DEĞER KATTI”

Yeni bir deneyime şahit olan vatandaşlar kayalıklarda hayata geçirilen proje ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in turizme yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eden vatandaşlar, “Çok güzel bir yer olmuş. Fatsa’mıza çok güzel bir değer ve güzellik katmış. Böyle bir yerin turizme kazandırılmasından çok mutlu olduk. Ordu’da gezebileceğimiz farklı alanların olması, bizim için farklı aktivite alanlarının olması bizi sevindiriyor. Bu hizmeti bize sunduğu için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.

FATSA ADASI’NA YENİ KİMLİK

Ordu’nun Fatsa ilçesinde denizin ortasında bulunan kayalık üzerine oluşturulan ahşap zemin ile 150 kişilik açık alan, kafe, seyir terası, seyir dürbünleri, balık izleme havuzları ve kuş gözlem noktası gibi çalışmalarla yeni bir kimlik kazandırılan Fatsa Fener Adası’nın Türkiye’de İstanbul’da Kız Kulesi; dünyada ise Hırvatistan’da Korkya Fener Evi, Molo Adası, Porfer Adası, Seveti Adası ve İsveç’te Pater Noster Adası gibi örnekleri yer alıyor.