Ordu Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Üretim Tesisi faaliyete geçmesi ile birlikte satış büfelerinde ekmek satışına başlandı. Ekmeği piyasa değerinin altında bir fiyat ile alan vatandaşlar Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’e teşekkür ettiler.ORDU (İGFA) - Altınordu, Fatsa, Ünye, Gülyalı ve Perşembe ilçelerinde 14 büfenin konuşlandırıldığı satış noktalarından 9’unda ekmek satışı yapılıyor. Piyasa değeri 12,5 lira olan ekmek Halk Ekmek büfelerinde 8 liradan satılıyor.

Satış büfelerinden ekmek alan vatandaşların ortak görüşü şöyle: “Ülkemize, Ordu’muza, vatandaşlarımıza çok hayırlı bir iş oldu. Halkımız için en önemli hizmetlerden biri, hizmet budur. Ordu’da ekmeği 12,5 liraya alırken buradan 8 TL’den alıyoruz. Arada bayağı fark var. Bu hizmet ile oldukça kârdayız. Başkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Hafta içi ve cumartesi günleri 07.00-12.00 saatleri ile 13.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet verecek olan büfelerin diğer ilçelerde olanları da pazartesi gününden itibaren satış yapmaya başlayacak.