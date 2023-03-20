Ordu’nun mutfak kültüründe önemli bir yeri olan ve halk arasında Ordu yağlısı olarak bilinen Ordu pidesi Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleri neticesinde coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi, kendine has özellikleriyle kent kültüründe yer edinmiş ürünlere coğrafi işaret alınmasıyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığının girişimleriyle, Ordu Pidesi (Ordu Yağlısı) Türk Patent ve Marka Kurumunun 1 Şubat 2023 tarih ve 142 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde yayımlanarak mahreç işaretli ürün olarak tescillendi.

COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ YAPILAN ÜRÜN SAYISI 14’E ÇIKTI

Ordu Pidesinin (Ordu Yağlısının) coğrafi işaret almasının ardından il genelindeki coğrafi işaret tescili yapılan ürün sayısı 14’e çıktı. Daha önce Kabataş Helvası, Ordu Perşembe Ceviz Helvası, Ordu Yayla Pancarı (Dürme) Turşusu, Akkuş Şeker Fasulyesi, Gürgentepe Çoban Fasulyesi, Ordu Kivisi, Ordu Tostu, Yalıköy Köftesi, Ordu Taflan Turşusu, Ordu Sakarca Mıhlaması, Ordu Melocan Kavurması, Ordu Galdirik Kavurması ve Mesudiye Kuru Ekmeği/Mesudiye Goliti tescillenmişti.

ORDU PİDESİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Orduluların severek tükettiği, yerli ve yabancı turistlerin Ordu’ya geldiklerinde mutlaka tattığı, ihracatı da yapılarak lezzeti ülke sınırlarını aşan Ordu pidesi, kendine has tadıyla hayran bırakıyor.

Genellikle kıymalı, peynirli veya kuşbaşılı iç harç konup pişirilerek yarı açık şekilde üretilen Ordu pidesi yoğun ilgi görüyor.

NASIL HAZIRLANIR?

Ordu Pidesi; özel amaçlı buğday unu, su, tuz ve yaş maya (Saccharomyces cerevisiae) kullanılarak hazırlanan ve genellikle kıymalı, peynirli veya kuşbaşılı iç harç konup pişirilerek Ordu ilinde üretilen yarı açık pidedir. İç harçta, başka bileşenlerin de kullanılması mümkündür. Hamurun hazırlanmasında, hamurun daha tatlı ve daha koyu bir renkte olması isteniyorsa, beyaz şeker kullanılabilir. Tercihe bağlı olarak; pişirilmeden önce kenarlarına yumurta sürülebilir ve tam pişmeden 1-2 dakika önce ortasına yumurta kırılabilir.