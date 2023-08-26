Ordu’nun altyapı ağını gelecek yıllara taşıma hedefiyle büyük yatırımlara imza atan Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (OSKİ), 19 ilçede 232 km’lik kanalizasyon hattını tamamlayarak kullanıma sundu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ), Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden bu yana Ordu’nun su ve alt yapı alanında yarınlarını garanti altına alacak yatırımlara imza atmaya devam ediyor. Şehirlerin en önemli alt yapı çalışmalarından olan kanalizasyon alanında da önemli çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi OSKİ ekipleri, 4.5 yılda 19 ilçede 232 km’lik kanalizasyon hattı çalışmasını tamamlayarak hizmete aldı.

19 İLÇEDE ÇALIŞMA YAPILIYOR

Ayrımsız tüm ilçelerde alt yapı çalışmasını yürüten OSKİ ekipleri Akkuş’ta 5 bin 600 metre, Altınordu’da 49 bin 109 metre, Aybastı’da 10 bin 209 metre, Çamaş’ta 2 bin 66 metre, Çatalpınar’da 7 bin 717 metre, Çaybaşı’nda 4 bin 837 metre, Fatsa’da 36 bin 944 metre, Gölköy’de 8 bin 965 metre, Gülyalı’da 5 bin 155 metre, Gürgentepe’de 5 bin 489 metre, İkizce’de 3 bin 784 metre, Kabadüz’de 4 bin 386 metre, Kabataş’ta 4 bin 593 metre, Korgan’da 10 bin 923 metre, Kumru’da 9 bin 400 metre, Mesudiye’de 20 bin 794 metre, Perşembe’de 9 bin 10 metre, Ulubey’de 4 bin 584 metre ve Ünye’de 28 bin 141 metre kanalizasyon hattının yapımını tamamladı.