Ordu Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evlerinde ücretsiz yaz etkinlikleri yeniden başladı. Kur’an-ı Kerim eğitiminden el sanatlarına, taş ahşap boyamadan unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarına kadar birçok eğitimin yer aldığı eğitimler 30 Haziran’da yoğun ilgi ile yeniden başladı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik anlayışıyla Ordu’ya kazandırılan Bilgi Evleri eğitimlerine devam ediyor. Bilgi Evleri, öğrencilerin bilgi ve beceri kazanmalarına yönelik verdiği eğitimlerin yanı sıra sosyal faaliyetlere de büyük önem veriyor. Bilgi Evleri tarafından her yıl yaptığı yaz etkinliklerine bu yıl da sürdürüyor.

ÇOCUKLAR HER ALANDA BİLGİ VE BECERİ KAZANACAK

Öğrencilerin bolca eğlenmeleri için Bilgi Evleri tarafından hazırlanan etkinliklerde, öğrencilere stresi azaltmaya, bolca güzel etkili vakit geçirmelerini sağlamaya ve bunu yaparken de kendilerini yeni yolculuklara hazırlamaya öncülük edilecek. Bilgi Evlerinin Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde yer alan güvenli ortamlarında; öğrencilerin pratik deneyim kazanmaları, becerilerini geliştirmeleri, farklı insan gruplarıyla nasıl etkileşim kurmaları gerektikleri ve uzun bir maratonun ardından ders yoğunluğuna ara vererek kendi özgüvenlerini geliştirici kulüp faaliyetleri yürütülecek.

ETKİNLİKLERDE YOK YOK

Yaz etkinlikleri kapsamında Altınordu, Fatsa ve Ünye Bilgi Evleri’nde 1 Ağustos’a kadar devam edecek kurslarda öğrencilere Kuran-ı Kerim, eğlenceli İngilizce, sokak oyunları, punch, satranç, lgs fen speakıng englısh, okuma saati, bilgisayar oyunları, board games, işaret dili, kahoot ile bilgi yarışması, karaoke, minik şefler, resim, sudoku, uzay ve astronomi, hikaye yazarlığı, eğlenceli oyunlar, coğrafi keşifler, kütüphanecilik, stem macerası, sosyal beceriler, drama, takı tasarım, unutulmuş sokak oyunları, online bilgi yarışması, taş ve ahşap boyama, bil bakalım, sinema, masa tenisi, puzzle ve belgesel gibi birçok alanda çocuklara eğitimler veriliyor. Bilgi Evleri sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek olmaya devam edecek.