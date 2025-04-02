Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Şehit Sercan Öklük İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, bidon ve leğenlerle öğrendikleri darbuka eğitimlerini geliştirerek "Şenlik Grubu" ismiyle konser vermeye başladı.ANKARA (İGFA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Şehit Sercan Öklük İlkokulu Sınıf Öğretmeni Tülay Çamaş, eğitimini aldığı darbukaya olan merakı üzerine yaklaşık bir yıl önce sınıfında müzik grubu kurmaya karar verdi. Öğrenciler ilk olarak evlerinde bulunan su bidonu ve leğenleri kullanarak darbuka ritimlerini öğrenmeye çalıştı.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre zamanla kendilerini geliştiren öğrencilerin oluşturduğu gruba, daha sonra başka öğrenciler de katıldı.

Aralarında iki engelli öğrencinin yer aldığı 30 çocuk, eğitimlerinin ardından temin ettikleri darbukalarla özel günlerde sahne alıp müzikseverlerin beğenisini toplamaya başladı. "Şenlik Grubu" adı verilen grup, her konser öncesinde okul kütüphanesinde bir araya gelerek provalarını sürdürüyor.

Sınıf Öğretmeni Çamaş, öğrencilerin artık sahnelere çıkarak konser veren bir grup hâline geldiğine işaret ederek, "Geçtiğimiz aylarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Engelliler Haftası ve Bilim Şenliği'nde sahneye çıkarak konser verdik. Konserlerimiz çok güzel ve eğlenceli geçiyor. Bizleri izleyen seyircilerimizin çok güzel mesajlarını aldık. Bundan sonra özel gün ve haftalarda sahne almaya devam edeceğiz." dedi.