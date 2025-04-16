Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin proje ortağı, Avrupa Komisyonu Horizon Europe Programı destekli “Çoklu Tehlike ve Afet Risklerine Karşı Dirençli Toplum Bağlamında Ortak Anlayış ve Farkındalık Geliştirilmesi (C2IMPRESS)” projesi 5. Periyodik Toplantısı, Ordu’da yapıldı.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıya Türkiye, Yunanistan, Portekiz, İspanya, Fransa ve İngiltere’den gelen proje ortakları katıldı. İki gün süren toplantıda proje kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi, ilerlemeler paylaşıldı ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler planlandı. Öte yandan katılımcılar Ordu’da proje kapsamında kurulan Erken Uyarı Sistemini de yerinde görme fırsatı buldu.

TÜRKİYE’DEN PİLOT İL OLARAK ORDU, PROJEDE YER ALIYOR

4 pilot bölgede test edilen ve çözümler geliştirilen proje kapsamında Ordu’da sel ve heyelan, Yunanistan’da sıcak hava dalgaları, yangınlar ve deprem, Portekiz’de kıyı ve akarsu taşkınları, İspanya’da ise sel ve yangın risklerine odaklanılıyor.

ORDU’DA KURULAN ERKEN UYARI SİSTEMİ ZİYARET EDİLDİ

Bu kapsamda Ordu’da Civil Deresi alt havzasında kurulan, 3 farklı noktadan anlık veri toplayarak su seviyesindeki değişiklikleri izleyen ve sel riskine karşı erken uyarılar gönderen erken uyarı sistemlerinden biri de program kapsamında yerinde incelendi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) sistemine ve proje platformuna entegre olarak çalışan sistemin başarılı sonuçlara ulaştığı gözlemlendi.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Ordu’da başarıyla gerçekleştirilen 5. Genel Kurul Toplantısı proje ortakları arasındaki iş birliğini güçlendirirken afetlere karşı dirençli toplumlar oluşturma yolunda atılan adımları da pekiştirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, dünyanın yaşlandığına dikkat çekerek, “Yaşlanan dünyada insanlara önlem almak adına bilimi kullanmak gerekiyor. Şehir kuranlara, yeni yerleşim yeri yapanlara şu tavsiyenin mutlaka yapılması gerekiyor dünyanın her noktası yerleşim alanı değildir. Ordu’da heyelanı sık yaşıyorduk son yıllarda aldığımız önlemlerde etkisini azalttık. Heyelan bölgemizde çok oluyor bunun da yüzde 90’ı insan hatasından kaynaklanıyor. Kırsalda jeolojik çalışma yapılmadan kesilen her bir ağaç bize heyelan olarak geri dönüyor” dedi.

“PROJE ORDU’DA BAŞARIYLA UYGULANIYOR”

Projenin koordinatörlüğünü üstlendiği SAMPAŞ Holding Avrupa Birliği Projeleri Ekip Lideri Cenk Güreken, Ordu’da 2022 yılından bu yana başarılı olarak projenin uygulandığını ifade etti.

Proje ve Ordu hakkında değerlendirmelerde bulunan Güreken, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu projenin ana amacı iklim değişikliğinden doğan doğal afetlere karşı dirençli ve güvenli şehirler oluşturmak. Ordu’da proje kapsamında pilot şehirlerimizden bir tanesi. Proje ile Ordu’yu sel ve heyelan afetlerine karşı hazırlamaya çalışıyoruz. Bu kapsamda Civil deresi üzerinde 3 tane erken uyarı sistemi kuruldu. Bu istasyonlar 1 yıldır veri üretiyor.”

Öte yandan projeyi Ordu’ya kendilerinin teklif getirdiğini söyleyen Güreken, “Daha önce Ordu ile başarılı Avrupa Birliği proje çalışmalarımız olmuştu. Bizim için iyi bir referanstı. Geride kalan 3 yıllık süreçte de iletişim ve proje aktivitelerini tamamlaması noktasında güzel işlere imza attı. Ordu’yu planlaması ve yönetim olarak da çok beğendik” diye konuştu.

“ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE ÇALIŞMAKTAN MUTLUYUZ”

Fransa merkezli Uluslararası Danışmanlık Şirketi ARTELİA Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Sorumlusu Katherine Freissinet ve Sosyal Uzmanı Alexandra Jaumouille de projede Ordu’nun önemli bir rolü olduğunu söyleyerek, şu ifadelere yer verdiler:

“C2IMPRESS, çoklu tehlike risklerinin daha iyi anlaşılmasını hedefleyen oldukça iddialı ve yenilikçi bir araştırma projesi. Birçok paydaş ve birçok örnek uygulama alanı projeye dahil edilmiş durumda. Ordu’nun da bu projede çok önemli bir rolü oldu. Proje boyunca farklı alanlardan gelen paydaşlar arasında bir diyalog alanı oluşturuldu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan çok mutluyuz. “