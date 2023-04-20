Ordu’da polis kipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik yapılan operasyon çerçevesinde yangın tüpü içerisinde gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu maddeye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine bir otomobilde 2 kişi yakalandı. Ekiplerin şahısların üzerinde ve otomobilde yaptıkları arama sonucu uyuşturucu madde ele ele geçirilmedi. Otomobildeki yangın tüpünden şüphelenen ekipler yaptıkları inceleme sonucu yangın tüpünün içerisinde gizlenmiş halde 22 parça toplam 255 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Ekipler, Ş.Ş. (44) ile A .A.(46) isimli şahısları gözaltına aldı. Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden Ş.Ş. tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.