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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiği günden bu yana Ordu’da yapılan çalışmalar ile yeşil alan miktarı 1 milyon 648 bin metrekareye çıktı. Başkan Güler ile birlikte adeta yeşil seferberlik ilan edilen Ordu’da 22 bin 500 ağaç, 602 bin 210 fidan ve çeşitli türlerde 4 milyon 800 bin adet çiçek ve bitki toprakla buluştu.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in çevre hassasiyeti doğrultusunda çalışmalar hız kesmiyor. Yeşil alanlar başta olmak üzere mesire alanları, yürüyüş yolları, cadde ve bulvarların ağaçlandırılması çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ağaç ve çiçek dikimlerinin yanı sıra yeni yeşil alan çalışmalarında önemli çalışmalara imza attı.

DİKİLEN AĞAÇ VE ÇİÇEK SAYISI 5.5 MİLYONU GEÇTİ

2019 yılında 758 bin metrekare olan yeşil alan miktarı geçen 5 yıllık süre zarfında 1 milyon 648 bin metrekareye çıkarıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği 890 bin metrekare ilave yeşil alan ile 5 yılda Ordu’nun yeşil alan miktarı yüzde 116 artış sağladı. Bu kapsamda Ordu’da 22 bin 500 ağaç, 602 bin 210 fidan ve çeşitli türlerde 4 milyon 800 bin adet çiçek ve bitki toprakla buluştu.

YEŞİL ALANLARIN BAKIM ONARIMLARI DA SÜRÜYOR

Yeni ağaç ve çiçekler diken ve yeşil alan sayısını her geçen gün arttıran Büyükşehir Belediyesi mevcut alanların da bakım onarımlarını elden bırakmadı. Ekipler, hali hazırda bulunan 1 milyon 648 bin metrekarelik yeşil alanda ise çalışmalarını aralıksız sürdürdü.