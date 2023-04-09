Ordu’da yaşanan kış mevsiminde 41 bin 100 kilometre yol ulaşıma açıldı. 406 hastanın hastanelere ulaşması sağlanırken 151 cenazenin bulunduğu mahalle ve grup yollarına acil müdahale edildi.ORDU (İGFA) - Türkiye’nin kırsal yol ağı en uzun il olan Ordu’da, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaptığı karla mücadele çalışması örnek oldu. İl genelinde kış mevsiminde meydana gelen kar yağışlarına bağlı olarak bazı ilçelerdeki kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Ortalama kar yüksekliği ise 71 santim olarak belirlendi.

456 ARAÇ VE İŞ MAKİNESİ 560 PERSONEL GÖREV YAPTI

456 araç ve iş makinesi, 560 personelle karla mücadele çalışması gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, yaptığı hızlı ve etkin müdahalelerle vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçti.

41 BİN KİLOMETRE YOL ULAŞIMA AÇILDI

27 bin 318 kilometrelik yol ağında 41 bin 100 kilometre yolu ulaşıma açan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısa sürede büyük bir rekora da imza atmış oldu.

406 HASTANIN HASTANELERE ULAŞMASI SAĞLANDI

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kış mevsimi boyunca çağrı merkezlerine ulaşan 151 cenazenin bulunduğu mahalle yollarına acil müdahale ederken 406 hastanın ise sorunsuz olarak hastanelere ulaşmasını sağladı.