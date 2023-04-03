Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu'nun giriş kapısı özelliği taşıyan Gülyalı ilçesinin doğalgaza kavuşması için başlattığı girişimler sonuç verdi. İlçede evlere doğalgaz akışı sağlanmasına başlandı.ORDU (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde Türkiye’nin doğalgaza kavuşmasını sağlayan Başkan Güler’in Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve AKSA şirketi ile yaptığı görüşme ve girişimler sonucu Ordu’nun ilçeleri belirli ve planlı bir süreç dahilinde doğalgaza kavuşuyor.

Havaalanına sahip olması sebebiyle Ordu’nun giriş kapısı özelliğini taşıyan Gülyalı ilçesinde altyapı ve üst yapıda tüm işlemlerin tamamlandığı doğalgaz çalışmasında hanelere gaz akışı sağlanıyor.

HİZMET VATANDAŞLARI MEMNUN ETTİ

Yıllardır ilçede doğalgazın eksikliğini yaşayan vatandaşlar kendilerine birçok anlamda konfor sunan hizmet için emek veren herkese teşekkür etti.

Gülyalı ilçesinde yaşayan Hatice Cebeci ve Okan Cebeci duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Çok memnunuz. Bu Gülyalı için büyük bir sorundu. Tüp derdimiz kalmadı. Evimiz sıcak. Soba yakma derdimiz kalmadı. Biz evde yoksak kat kaloriferlerinin yakılması bir sorun haline geliyordu ve evde çocuklar üşüyordu. Kömür ve odun derdimiz de vardı. Şimdi çok şükür kumandasına basıyoruz her taraf ısınıyor, her musluktan sıcak su akıyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız başta olmak üzere emek veren herkese teşekkür ediyoruz”