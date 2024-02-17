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Geçtiğimiz aylarda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in Ordu’ya müjdelediği ve bünyesinde Diyanet Akademisinin de bulunduğu Türk İslam Araştırmaları Merkezi için bugün ilk adım atıldı.ORDU (İGFA) - Mega projeler ile Ordu’ya çağ atlatan Başkan Güler yeni bir projeyi daha şehrin hizmetine sunuyor. Başkan Güler’in Altınordu Melet kıyısında sürdürdüğü Büyük Melet Park Projesi’nin ardından yine aynı yerde, karanın denizle birleştiği noktada büyük bir Türk İslam Araştırmaları Merkezi hayata geçiriliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin ortaklığında yapılacak olan proje kapsamında Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler arasında protokol imzalanarak bugün ilk adımlar atıldı.

“BU PROJE İLE ŞEHRE DEĞER VE ŞEREF KATACAĞIZ”

İmza öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Güler, Türk İslam Araştırmaları Merkezi Projesi’nin Ordu’dan dünyaya yayılacak bir hizmet olacağını dile getirdi.

Başkan Güler şöyle konuştu:

“Bugün güzel bir vesile ile sizleri ağırlıyoruz. Hem Türk İslam Külliyesi projesini burada oluşturuyoruz. Bu projeyi daha değerli kılan Diyanet Akademisi’ni sizlerin destekleri ile gerçekleştireceğiz. Bu Allah’ın büyük bir lütfu bizim için. Onun için ne kadar şükretsek az. Ordu’muza, bölgemize, ülkemize hatta dünyaya inşallah güzel bir hizmet olacak. Yapılan alanı bu proje ile değerlendirerek değer ve şeref kattık. İnşallah geleceğe hizmetlerle ışık tutacak alimler yetişir. Dünyaya buradan çözümler sunarız. Sadece İslam alemine değil, ezilmiş halklara inşallah rahmet şekline dönüşür.”

“İNŞALLAH KISA SÜRE İÇERİSİNDE BİTİRMEK NASİP OLUR”

Ordu’da hayata geçirilecek Türk İslam Araştırmaları Merkezinin kendisini çok heyecanlandırdığını söyleyen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet Akademisi ile de bu projenin taçlandırılacağını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Doğduğumuz, büyüdüğümüz memleketimizdeyiz. İlimiz, milletimiz, devletimiz, insanlık, İslam alemi için çok ulvi, önemli bir külliyenin ilk adımların atıldığı bir anı yaşıyoruz. Öncesinde bana bu proje anlattığınızda çok heyecanlanmıştım. Yine diyanet akademisinin bu projeye eklenmesi ile birlikte hareket etmesine ve çalışmaların veriminin artmasına vesile olacak. Diyanet Akademisi Türk İslam Kültür Merkezini besleyecek. Diyanet Akademisinin en büyük amaçlarından biri araştırmadır. Birbirini destekleyecek iki önemli müessese birleştirilmiş oldu. İnşallah orada nice araştırmacılar, imamlarımız, hocalarımız, öğretmenlerimiz, müezzinlerimiz, vaizlerimiz yetişir. Canab-ı hak yardımcımız olsun. Allah sizlerden razı olsun. Hep birlikte kısa süre içerisinde bitirmek nasip olur inşallah.”

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde imzalar atıldı, imza törenine Ordu Valisi Muammer Erol, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu İl Müftüsü İsmail Çiçek ve protokol üyeleri de katıldı.

TÜRK İSLAM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

Melet Irmağı kenarında karanın denizle birleştiği noktada 7'den 70'e herkesin kullanabileceği, şehrin her yerinden görülebilecek 105 metre boyunda 68 metre eninde, toplam 7 dönümlük arazi üzerinde 4 dönümü kapalı mekan olacak nitelikte inşa edilecek olan Türk İslam Araştırma Merkezi bünyesinde 6 bin 262 kişilik cemaatin aynı anda namaz kılıp ibadet edebileceği bir camii de bulunacak.

Türk İslam Araştırma Merkezi’nde 13 derslik, 6 adet sivil toplum teşkilatlarının da kullanabileceği salonlar, 110 kişilik 2 adet büyük konferans salonu, ayrıca asma kat konferans salonu, kıraathane, kitap satış birimleri, abdest alma yerleri bulunacak.

Fore kazık üzerinde doğal ahşap malzemeden inşa edilecek olan Türk İslam Araştırma Merkezi yapım tekniği ve kullanılacak malzeme açısından Türkiye'de ve dünyada ilk örnek olma özelliğini taşıyacak.

Türk İslam Araştırma Merkezi’nin içerisinde yeşil alanlar, yürüyüş yolları, oyun sahaları, çocuk parkları, oturma grupları ve herkesin yararlanabileceği bir bahçeye bulunacak.