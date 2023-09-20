Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Milas’ınÖren Mahallesi’nde başlatılan kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projesi kapsamında 58 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon hattının 11 bin 575 metresini tamamladı.MUĞLA (İGFA) - Gökova Körfezi’nin önemli turizm noktalarında biri olan Milas’ın Ören Mahallesi’nde Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan altyapıçalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi güncel EURO kuruna göre 267 milyon 103 bin TL’ye mal olacak.

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kanalizasyon projesi kapsamında hayata geçirilecek olan 58 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon hattının 11 bin 575 metresi tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 7 bin 852 metre terfi hattı, 13 bin 380 metre parsel hattı, 48 bin 315 metre şebeke ve kolektör hattı ile 4 adet terfi merkezi yapılacak. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Ören Mahallesi modern altyapıya kavuşacak. 58 bin metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı152 milyon 103 bin TL’ye mal olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ören’de kanalizasyon çalışmasının yanı sıra İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de yapacak. 115 Milyon TL’ye mal olacak Tesis 4.000 m3/gün olarak hayata geçirilecek ve 20 bin nüfusa hizmet verebilecek. İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi projesinde, mekanik ön arıtma, azot ve fosfor giderimle ileri biyolojik arıtım, çamur susuzlaştırma, koku giderimi, SCADA sistemi ile otomasyon kontrolü gibi son teknoloji sistemleri yer alacak.