Açık hava organizasyonlarının popülerleştiği Bursa’da 5 dönüm alan üzerine kurulan Bahçe Müstesna kapılarını açtı.BURSA (İGFA) - Pandemi sonrası insanların doğa ve açık alanlar ilgisi artarken organizasyon sektöründe de bu yönde talepler artmaya başladı. Düğün ve davetler başta olmak üzere birçok organizasyonda insanların artık açık havayı tercih ettiğini belirten Bahçe Müstesna Kurucusu Hakan Balkaya, “Kır düğünleri popülerleşmeye başlamıştı ama pandemi bu süreci hızlandırdı. Sadece düğünler değil birçok organizasyonda bu yönde talepler artmaya başladı. Aslında Bahçe Müstesna’nın da çıkış noktası burası oldu. Ferah havası ve doğa ile iç içe bir deneyim sunmak adına Nilüfer’de 5 dönümlük arazi üzerine yaklaşık 5 milyon TL’lik bir yatırımla tesisimizi inşa ettik. Kalabalık organizasyonların yanı sıra bünyemizdeki tiny house’lar ile daha küçük çaplı organizasyonlara da ev sahipliği yapabilecek biçimde tasarlandık” dedi.

“Anahtar teslim organizasyon”

Şehre yakın oldukları kadar izole de bir ortam sunduklarını belirten Balkaya, “İnsanların doğa ile buluştuğu şık ve sade bir atmosfer yaratıyoruz. Organizasyon konusunda anahtar teslim iş yapıyoruz diyebilirim. Tek bir noktadan bütün taleplere kaliteli çözüm bulmanın rahatlığını sunuyoruz. Planlanan organizasyonun ilk anından son anına kadar büyük bir özen ve titizlik ile işleri yürütüyoruz. Çünkü düğünler başta olmak üzere bütün organizasyonlarda o anın telafisi olmadığının farkındayız. Müşterilerimizin taleplerine göre hareket edebilecek kadar operasyonel esnekliğimiz bulunuyor. Düğün, kokteyl, After Party, evlilik teklifi, kurum yemekleri, kahvaltı organizasyonları gibi aklınıza gelebilecek her türlü organizasyonu gerçekleştirebiliyoruz. Kokteyl olarak 1200 yemekli organizasyonlarda da 800 kişiye kadar misafir ağırlayabiliyoruz. Sektörde yeni bir marka olmamıza karşın personel tecrübesi olarak 25 yılı bulan profesyonel bir ekibe sahibiz” diye konuştu.

“Kaliteden ödün vermiyoruz”

Kaliteden asla ödün vermediklerini ve bu konuda sektörün en iyileri ile çalıştıklarını belirten Hakan Balkaya, “Hizmet sektörü ‘kalite’ ile paralel ilerler. Kullanılan malzemelerin kalitesi de o organizasyonun kalitesi ile doğru orantılı. İşin içerisine yiyecek dahil olduğunda orada da kaliteden kaçınmak söz konusun değil. Birçok firma ile partnerlik yaparak farklı konularda destek alıyoruz. Mesela yemeklerimiz için sektörün en iyilerinden Örnek Yemek ile bir anlaşmamız var. Zengin menüler ve çeşitler sunabiliyoruz. Rezervasyonlara başladık. Mayıs ayı itibarıyla tam kapasite ile müşterilerimize hizmet sunuyor olacağız” ifadelerini kullandı.