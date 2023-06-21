87 yıldır aralıksız devam eden Uluslararası Bergama Kermes Festivali’nin 2. gününde sanatseverler Orhan Hakalmaz Konseri ile unutulmaz bir Türkü Gecesi yaşadı.İZMİR (İGFA) - 87. Uluslararası Bergama Kermes Festivali kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda 2. gün sahne alan Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Orhan Hakalmaz Bergama'yı mest etti. Buram buram Anadolu kokan, birbirinden güzel Türküleri sazıyla çalıp söyleyen sanatçı Orhan Hakalmaz, Bergama Kermesi'nde unutulmaz bir Türkü Gecesi yaşattı.

Konserin sonunda sanatçı Orhan Hakalmaz'a Parşömenden yapılan plaket veren Belediye Başkanı Hakan Koştu ve İlçe Kaymakamı Avni Oral, bu unutulmaz gece için sanatçıya teşekkür ettiler.

Kermes Festivali 2. gününde önemli bir etkinlikte Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türkiye-Japonya “İki ülke arasındaki deprem felaketlerini önleme farklılıkları” konulu bir konferans düzenlendi.

Bergama Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansta, Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki her iki ülke arasındaki deprem önleme, deprem karşılama faaliyetleri ve tatbikatların ne şekilde ve hangi sıklıkta yapıldığını anlattı.

Bergama ve çevre ilçelerde faaliyette bulunan mühendis, mimar ve teknik elemanların ilgi gösterdiği konferans sonunda Belediye Başkanı Hakan Koştu ve İlçe Kaymakamı Avni Oral, Deprem Uzmanı Moriwaki'ye Parşömenden yapılan plaket sunup, verdiği değerli bilgiler için teşekkür ettiler.