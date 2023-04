Türk Telekom karşılaşması sonrası değerlendirmelerde bulunan TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, “Kaybettiğimiz maçlarda da ortaya koyduğumuz gayret beni mutlu ediyor. Bunlarla birlikte tecrübe kazanacağız, daha güçlü olacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 24. haftasında sahasında Türk Telekom’a 94-91 mağlup olan TOFAŞ’ta Başantrenör Orhun Ene, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. İyi bir maç oynadıklarını ve maçın büyük bölümünde önde olduklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, şu ifadeleri kullandı; “Maalesef faul probleminden sorun yaşadık. Son bölümü önemli oyuncularımızdan yoksun oynayınca da oyun içerisinde kimyamızı oturtamadık. Hafta içinde Ege Demir de antrenmanda sakatlanmıştı. Uzun rotasyonundaki bu eksiklikte Boubacar Toure'yi de 19 dakika, Milton Doyle'u 22 dakika oynayabildik. Bu sorunlarla uğraşırken maçın sonunda da hatalar yaptık. Türk Telekom'u tebrik ediyorum. İki tarafın da kazanabileceği bir maçtı. Rakibimiz maçın sonunu iyi oynadılar. Burada kaybettiğimiz maçlarda ortaya koyduğumuz gayret beni mutlu ediyor. Her takıma karşı bu gayreti gösterebiliyoruz. Şimdi bizim deplasmanda da kazanmamız gerekiyor onun için önümüzdeki hafta Merkezefendi ile oynayacağımız maça iyi hazırlanacağız. Bunları yaşayacağız, bunlarla birlikte tecrübe kazanacağız, daha güçlü olacağız. Kazansak bizim için büyük bir avantajdı ama yolumuza devam edeceğiz. Bugün bizi desteklemeye gelen seyircimize de destekleri için teşekkür ediyoruz.”

--

''Bu e-posta mesaji kisiye ozel olup, gizli bilgiler iceriyor olabilir. Eger bu e-posta mesaji size yanlislikla ulasmissa, icerigini hic bir sekilde kullanmayiniz ve ekli dosyalari acmayiniz. Bu durumda lutfen e-posta mesajini kullaniciya hemen geri gonderiniz ve tum kopyalarini mesaj kutunuzdan siliniz. Bu e-posta mesaji, hic bir sekilde, herhangi bir amac icin cogaltilamaz, yayinlanamaz ve para karsiligi satilamaz. Bu e-posta mesaji viruslere karsi anti-virus sistemleri tarafindan taranmistir. Ancak yollayici, bu e-posta mesajinin - virus koruma sistemleri ile kontrol ediliyor olsa bile - virus icermedigini garanti etmez ve meydana gelebilecek zararlardan dogacak hicbir sorumlulugu kabul etmez. This message is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed , and may contain confidential information . If you are not the intended recipient of this message or you receive this mail in error, you should refrain from making any use of the contents and from opening any attachment. In that case, please notify the sender immediately and return the message to the sender, then, delete and destroy all copies. This e-mail message, can not be copied, published or sold for any reason. This e-mail message has been swept by anti-virus systems for the presence of computer viruses. In doing so, however, sender cannot warrant that virus or other forms of data corruption may not be present and do not take any responsibility in any occurrence.''