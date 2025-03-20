Doğa ve ağaç sevgisini aşılamak için her yıl 21-26 Mart tarihleri arasında Orman Genel Müdürlüğü öncülüğünde tüm yurtta kutlanan Orman Haftası, bu yıl da pek çok etkinliğe sahne olacak. İzmir’in Urla ilçesinde geçen yıl yangından zarar gören alanlarında da fidan dikimi gerçekleştirilecek.ANKARA (İGFA) - Ormanların korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılması için 186 yıldır çalışan Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda gerçekleşen Orman Haftası, bu yıl da coşkuyla kutlanacak.

Aynı zamanda Nevruz Bayramı ile aynı güne denk gelen 21 Mart, doğanın yeniden canlandığı, umudun ve yenilenmenin simgesi olarak kabul ediliyor.

Geçen yıl orman yangınlarında zarar gören bölgede düzenlenecek fidan dikim törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da katılacak.

Türkiye genelinde ise 30 farklı Orman Bölge Müdürlüğü'nde benzer fidan dikim etkinlikleri düzenlenecek. Böylece, yangınlarda zarar gören orman alanları yeniden yeşillendirilecek.

Türkiye'de kestane, ıhlamur, mantar ve çeşitli orman meyveleri gibi birçok besin ürününün doğal olarak ormanlardan elde edildiğine dikkat çekilecek.

Öte yandan ormanların korunmasının ve sürdürülebilir yönetiminin önemine dikkat çeken yetkililer, bu kapsamda öğrencilere yönelik bilinçlendirme çalışmaları da yapılacak. Bu kapsamda Orman Genel Müdürlüğü, okullarda düzenlenen etkinliklerle çocuklara orman yangınlarıyla mücadele, ağaç sevgisi ve doğa bilinci konularında eğitimler verirken, ormanda ateş görüldüğünde 112'nin aranması gerektiği yönünde de farkındalık çalışmaları yürütülecek.