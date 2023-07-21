Türkiye son günlerde orman yangını haberleri ile çalkalanıyor. Sizce yaşanan orman yangınları sabotaj mı yoksa doğal sebepler mi? Söz Vatandaşta…Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR - Herkes Duysun / SAKARYA (İGFA) - Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangını haberleri art arda geliyor. Hatay, Muğla, Adana, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve Mersin'in ardından bir yangın haberi de Diyarbakır'dan geldi.

Türkiye orman yangınları ile mücadele ederken biz de Herkes Duysun ekibi olarak vatandaşa mikrofon uzattık ve “Yaşanan orman yangınlarının nedeni sizce sabotaj mı yoksa doğal sebepler mi?” diye sorduk.

Vatandaşlarımızın birçoğu yangınların büyük sorumluluğunun insanlarda olduğunu belirterek, ”Kesinlikle biz insanlarda bitiyor her şey, yani yüzde 80'i biz kendimize biçelim. Pikniğe gidiyoruz, mangal yapıyoruz. Ne söndürüyoruz ne herhangi bir şey yapıyoruz veya adam bira içiyor şişeyi atıyor ormanın içine. Bu da ne yapıyor? Güneş gördükçe, ısındıkça ateşin yanmasına sebep oluyor. Tedbirli olmamız lazım. Ağaçlarımız, ormanlarımız hayatımız bizim.” şeklinde konuşurken bazıları ise sabotaj ihtimallerine ağırlık verdi.

“İÇİMİZDE HAİN ÇOK!”

Ormanlarımıza birtakım çıkarlar uğruna kast edenlere “içimizdeki hainler” diyen vatandaşımız ise sabotaj ihtimali konusunda şu ifadelere yer verdi:

“İçimizde hain çok fazla biliyorsunuz. Bu 2B arazilerinin de orman yangınları sonrasında üzerine yapılaşma şu, bu; aslına bakarsanız bir yandan hem de müteahhide peşkeş çekme olabilir diye düşünüyor insan. Bir yandan da evet doğal sebepler de olabilir ki çokça karşılaşıyoruz. Ben orman mühendisiyim, yangın şubede çalışıyorum, böylece yani tam denk geliyor ama şu zamana kadar olan yangınlar doğal sebeplerden oluşmuş yangınlar. Tabii milli servetimiz yanıyor. Onun haricinde tabii bunlarla mücadele ederken haliyle milli servetimizden alıyoruz. Uçaklarımız olsun, insanımız olsun, işgücü olsun yani bu iki şekilde düşünülebilir. Sabotaj da olabilir dediğim gibi içimizdeki hainler de olabilir bunlardan kasıt daha fazla para kazanma hırsı.”

https://youtu.be/UZ4gQLs19jo