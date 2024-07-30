Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, yaz sezonunu, 1 Ağustos’ta Bir “Kumarbazın Ölüm Kılavuzu’ isimli oyunla açıyor. Balat Ormanı’ndaki, Ormandaki Kulübe Sahnesi’nde, 14 Eylül’e kadar birbirinden değerli oyunlar, tiyatroseverlerle buluşacak.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, sanatseverleri yaz döneminde de buluşturmaya devam ediyor. Balat Atatürk Ormanı’nda yer alan Ormandaki Kulübe Sahnesi’nde, sanatseverler, yıldızların altında tiyatro keyfi yaşayacak. İki ay sürecek programlara katılanlar, doğanın kucağında sevilen oyunları izleme imkanı bulacak.

Ormandaki Kulübe’nin yaz sezonu açılışı 1 Ağustos’ta NKT’nin ‘Bir Kumarbazın Ölüm Kılavuzu’ isimli eseri ile olacak. Geride bıraktığımız asrın sonunda insanın, düzenin, işçi sınıfının ve bunu yıkmak üzere hayatını bir zar gibi umuda sallayan kumarbazın öyküsünü konu alan oyun, 2-3-15-16 ve 17 Ağustos’ta da izleyicinin karşısına çıkacak.

Tek perdelik müzikli oyun Cyrano Rock ise 10 Ağustos’ta izleyici ile buluşacak. Edmond Rostand'ın klasik eseri Cyrano de Bergerac'tan yola çıkarak Hakkı Ergök'ün kalemi ve Kemal Başar'ın rejisiyle müzikal komediye dönüşüyor. Tiyatro Keyfi'nin uluslararası alana taşıyacağı yeni eseri olarak öne çıkan oyunda, Nurkan Renda'nın müzikleri ve çağdaş yapısı dikkat çekiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun oyunu “39 Basamak” ise 22-23 ve 24 Ağustos tarihlerinde Ormandaki Kulübe’de sahnelenecek. John Bucan ve Patrick Barlow’un yazdığı Mehmet Ergen’in çevirdiği oyunun yönetmenliğini Mehmet Ali Açıl yapıyor. Alfred Hitchcock’un filme de çektiği eserde gerilim romanının heyecan yüklü atmosferine, incelikli ama geri planda duran bir mizah dozu ekleniyor. Patrick Barlow, 39 Basamak’ı tiyatroya uyarlarken, bu mizah anlayışını alabildiğine öne çıkarmış, gerilim atmosferinin çevrelediği alabildiğine çılgın bir komedinin izini sürüyor.

Birbirinden kıymetli isimlerin rol aldığı ‘Ben Türkan Saylan’ isimli oyun da Bursa’da izleyici ile buluşacak. Levent Üzümcü Tiyatrosu’nun oyunu olan ‘Ben Türkan Saylan’, 31 Ağustos’ta Ormandaki Kulübe’de sanatseverlerle buluşacak. Fedakarlığın, aydınlığın, çağdaşlığın, Cumhuriyet ilkelerine bağlılığın en önemli isimlerinden biri olan Türkan Saylan’ın hayatının ele alındığı ve Cengiz Toraman’ın yazıp yönettiği ‘Ben Türkan Saylan’, Şenay Gürler’in incelikli ve içten yorumuyla seyirciyle buluşuyor. Eserin dış sesinde ise Mert Fırat, Berna Laçin, Levent Üzümcü, Uğur Dündar, Ayşe Yüksel, Yetkin Dikinciler ve Revna Sarıkoç’un katkıları bulunuyor.

Volkan Çıkıntoğlu’nun yazdığı Güray Dinçol’un yönettiği ‘Kalabalık Duası’ ise Ormandaki Kulübe’de 14 Eylül’de izleyici ile buluşacak. Tolga İskit’in tek kişilik oyunu; yaklaşımları, resim, plastik sanatlar, fotoğraf, çağdaş dans, geleneksel tiyatro, clown, hikaye anlatıcılığı gibi farklı alanlara temas ediyor.