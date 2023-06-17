Anadolu Sigorta’nın orman varlıklarının korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Ormanın Gözleri” projesi hızla devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Bütünsel bir sürdürülebilirlik yaklaşımıyla hareket eden Anadolu Sigorta, operasyonel süreçleri ile ürün ve hizmetlerinin yanı sıra hayata geçirdiği projelerle de çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkı sunuyor. Bu bakış açısıyla Ormanın Gözleri projesini hayata geçiren şirket, orman yangınlarını önlemek için farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yapmayı hedefleyerek, mevcut olan yangın gözetleme kulelerinin yenilenmesi, insansız yangın gözetleme kulelerinin yaygınlaştırılması ve ormanların, toplumun tüm kesimlerince sahiplenilmesi için harekete geçti.

Proje kapsamında, 2022 yılının Aralık ayında Adana’da ilk kule tamamlanmıştı. Bu yıl da Muğla, Antalya, Çanakkale Gökçeada ve Adana’daki ikinci kule hizmete girecek. Hızlı haberleşme sistemi ve yüksek teknolojik donanımıyla toplam 5 kule, yaklaşık 150 bin hektar orman arazisinin 7/24 kesintisiz gözetlenmesini sağlayacak.

Sürdürülebilirlik bakış açısını tüm süreçlere entegre etmeyi ve iklim değişikliği, çevre kirliliği, toplumsal cinsiyet eşitliği gibi küresel sorunlara tüm yönleriyle hazır olmayı hedeflediklerini söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan, “Odak noktalarımızdan biri çağımızın en öncelikli küresel sorunlarından olan ve sektörümüze etkisi çok yüksek olarak sınıflandırılan iklim değişikliği ile mücadele" dedi.