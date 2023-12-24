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Anadolu Sigorta’nın, orman varlıklarının korunması için Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Ormanın Gözleri” projesi Payment Systems Magazine (PSM) Ödülleri’nde Sosyal Sorumluluk kategorisinde Altın Ödül kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Anadolu Sigorta’nın iki yıldır yürüttüğü “Ormanın Gözleri” projesi finans ve teknoloji sektörünün gelişmesini hedef alan yenilikçi ürün ve hizmetlerin ödüllendirildiği PSM Ödülleri’nde Sosyal Sorumluluk kategorisinde Altın Ödül’e layık görüldü.

İş Kuleleri Oditoryumu’nda gerçekleşen törende ödülü Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan aldı.

Sigorta sektöründeki öncülüğünü, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunacak çevresel ve sosyal projelerle destekleyen Anadolu Sigorta, “Ormanın Gözleri” ile iklim değişikliğine bağlı olarak artan orman yangınlarının önlenmesini amaçlıyor. Şirket 2022 yılının Aralık ayında Adana’da ilk insansız yangın gözetleme kulesini tamamlayarak hizmete almıştı.

2023 yılında ise Adana’da yapılan ikinci kule ile birlikte Antalya ve Çanakkale’de insansız Muğla’da ise insanlı yangın gözetleme kuleleri tamamlanarak devreye alındı. Bu yangın gözetleme kuleleri ile Antalya’da 45 bin, Çanakkale’de 70 bin, Adana’da 85 bin, Muğla`da 45 bin hektar alan orman yangınlarının erken tespiti ve etkili müdahalesi için koruma sağlıyor. Proje kapsamında, 2024 yılı boyunca yangın kulelerinin yenilenme ve inşa çalışmaları devam ederken bir yandan da orman yangınlarına karşı farkındalık projeleri başlatılacak.

Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, Anadolu Sigorta’nın Orman Genel Müdürlüğü ile yürüttüğü projenin PSM Ödülleri’nde Sosyal Sorumluluk alanında Altın Ödül almasından dolayı gurur duyduklarını belirtti.