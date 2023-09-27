Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Ormanın Gözleri” projesi ikinci yılında iki ödülün sahibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Ekonomik, çevresel ve sosyal katma değer yaratma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren, sigorta sektöründeki öncülüğünü sosyal etkisi yüksek projelerle ileriye taşıyan Anadolu Sigorta, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirdiği “Ormanın Gözleri” projesi ile iki ödül birden kazandı.

Ormanın Gözleri, finans dünyasının tüm paydaşlarının en yenilikçi projeleri ile yüksek pazarlama başarılarını ödüllendiren Sardis Ödülleri’nde Pozitif Sosyal Etki Bölümü ‘Çevresel Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde Altın Ödül kazandı.

Ormanın Gözleri ayrıca, sigortacılık sektörünün gelişmesini hedef alan ürün ve hizmetleri desteklemek, inovatif projeleri öne çıkarmak amacıyla bu sene ikincisi düzenlenen Smart-i Awards’ta da (Smart Insurance Awards) ‘Sosyal Sorumluluk’ kategorisinde Gümüş Ödül’ün sahibi oldu.

Ormanın Gözleri projesiyle yangına erken müdahalede hayati bir önemi bulunan gözetleme kulelerinin yenilenmesini ve yeni insansız yangın gözetleme kuleleri yapımını gerçekleştiren Anadolu Sigorta, 2022 yılının Aralık ayında Adana’da ilk kuleyi tamamlayarak hizmete almıştı. 2023 yılında ise Adana’da yapılan ikinci kule ile birlikte Antalya ve Çanakkale kuleleri tamamlanarak devreye alındı. Muğla’da inşaatı devam eden kulenin ise Ekim ayının ortasında devreye alınması planlanıyor.

Hızlı haberleşme sistemi ve yüksek teknolojik donanımıyla toplam 5 kule, 245 bin hektar orman arazisinin 7/24 kesintisiz gözetlenmesini sağlayacak. Projeyle ayrıca erken müdahaleye dikkat çekerek orman varlıklarının gelecek yıllarda da korunmaya devam edilmesi ve bireylerin farkındalık bilincinin artırılması amaçlanıyor.

Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadelenin tüm dünyanın sürdürülebilirlik gündeminin ilk sıralarında yer aldığına dikkat çeken Anadolu Sigorta Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü Berna Semiz Ergüntan, söz konusu projenin genç bir proje olduğuna vurgu yaparak, "Henüz ikinci yılında sektörümüzün en önemli ödüllerinden iki tanesi ile ödüllendirilmek ise bizi fazlasıyla gururlandırdı. Çok doğru bir yolda ilerlediğimizi bir kez daha anladık. Böylesine önemli bir amaca hizmet eden projemizin önümüzdeki yıllarda büyüyüp gelişirken daha birçok ödül kazanacağına inanıyor ve güveniyorum” dedi.