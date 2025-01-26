Orman Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen "Arazöz ve ORKUT Kurtarma Aracı Dağıtım Töreni" ile orman yangınlarıyla mücadelede yeni araçlar envantere katıldı. Bakanılık envanterine 65 Arazöz ve 8 ORKUT İlk Müdahale Aracı dahil oldu.ANKARA (İGFA) - Orman Teşkilatı'nın gücüne güç katacak yeni araçların envantere alındı.

Son yıllarda iklim değişikliğinin yıkıcı etkisinin tüm dünya gibi Akdeniz havzasını da etkilediğine dikkati çeken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin de bundan ve küresel ısınmadan nasibini fazlasıyla aldığını vurguladı. Bu etkileri azaltmak için "yeni normal" dedikleri unsurlara hazırlıklı olmak adına bütün planlamaları yaptıklarını belirten Yumaklı, hem personel hem de makine ekipman kabiliyetlerini artırmak adına çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Yeni araçlara ilişkin bilgi veren Bakan Yumaklı, "Orman yangınlarıyla mücadele için 65 arazöz, ORKUT timlerimizin kullanacağı 8 afet ilk müdahale aracı ve 1 yangın mobil harekat merkezi yönetim aracı bugünden itibaren yeşil vatanımızı savunmak için saflarımıza katılmış olacak." dedi.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre envantere katılan araçların savunma güçlerini daha da artıracağını belirten Bakan Yumaklı, 2022 ve 2023 yıllarında 400 yeni arazözü yeşil vatan savunmasında kullanmaya başladıklarını anımsatarak, "Ardından geçtiğimiz yıl yine 80 arazözü envanterimize kattık. Böylece kara gücümüzün en etkin unsurlarından olan arazöz sayımızı yüzde 36 oranında artırmış olduk. Bugün envantere gireceklerle beraber arazöz sayımız 1751'e, toplam kara aracı sayımız ise 5 bin 264'e ulaştı. 2002'de bizim su atma kapasitemiz 73 ton idi, 2024 yılında 438 tona çıkardık. Bunu da rezerv güçlerle birlikte 27 uçak, 105 helikopterden oluşan güçlü bir hava filosuyla gerçekleştirdik. Orman yangınlarıyla mücadele alanında sadece yangın esnasında değil, öncesinde ve sonrasında da insansız hava aracı (İHA) kullanan dünyada ikinci ülke olduk ve 14 İHA ile bu önemli yolda bu başlıkta çok önemli bir güce sahip olduk" diye konuştu.