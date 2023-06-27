Dört günlük Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak olan Ormanya’da tüm hazırlıklar tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olan ve dört günlük bayram tatili boyunca yoğunluğun beklendiği Ormanya’da, genel bakım ve onarım işlerinin yanı sıra hayvan bakımları tamamlandı. Bayram tatilini doğada geçirmek istenler için kamp alanı ve mesire alanı bulunan Ormanya, bu bayramda da ziyaretçilerini bekliyor.

BİRBİRİNDEN FARKLI AKTİVİTELERLE DOĞAYI KEŞFEDİN

İki bin dönüm üzerine kurulu ormanlık alanda; hayvanlar ile içe içe olabileceğiniz Çocuk Hayvan Çiftliği, Kızıl Geyik, Ceylan ve Karaca gibi yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında özgürce görebileceğiniz Yaban Yaşam Alanı bulunuyor. Doğa parkurları, kuşlar için özenle hazırlanan ve birçok kuşu gözlemleyip tanıyabileceğiniz Kuş Gözlem Alanı, oltasını alıp balık tutmak isteyen ziyaretçiler için Sportif Olta Balıkçılığı Alanı da Ormanya’da bulunuyor.

ORMANIN SESİ BÖLÜMÜNE İLGİ YOĞUN

Hizmete girdiği günden bu yana ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği bölümlerden biri olan Ormanın Sesi bölümü Kurban Bayramı boyunca doğaseverlere işitsel bir şölen sunacak.

TÜRKİYE’NİN İLK ORMAN KÜTÜPHANESİ

Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi de bayramda çocukları kitaplar ile buluşturacak. Toplamda 21 kitaplığın bulunduğu ve iki bini aşkın kitabın yer aldığı Orman Kütüphanesinde; doğa yayınlarından turizm yayınlarına, tarih yayınlarından dünya klasiklerine varana dek birçok kitap bulunuyor.

BAYRAMDA KAPINIZI DOĞAYA AÇILSIN

Kamp severler, seyyahlar ve gezginlerin uğrak noktası olan Ormanya Kamp Alanı; karavan ve çadır konaklamayı seven turistler için vazgeçilmez hale geldi. Karavan kültürünün de yayılması ile birlikte Ormanya birçok turisti kamp alanına çekmeye devam ediyor. Kocaeli’nin müthiş doğasıyla buluşmak için doğaseverlere fırsat sunan Ormanya Kamp Alanı, bu bayramda doğaseverlerin uğrak noktası olacak.

BAYRAMDA ÇOCUKLAR AT BİNİŞİ İLE BULUŞACAK

Dört günlük bayram tatili boyunca çocukları da unutmayan Ormanya, at biniş eğitimleri için hazırlıklara başladı. Alanında uzman eğitmenlerin vereceği eğitim 6-18 yaş arası çocukları kapsayacak.

BAYRAMDA ZİYARET SAATLERİ

Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya; doğayla baş başa olmak isteyen tüm doğaseverler için bayramın birinci günü 12.00 – 20.00 ve iki, üç ve dördüncü günleri ise 09.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak.