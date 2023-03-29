Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe’de bulunan doğal yaşam parkı Ormanya’ya yayaların güvenli bir şekilde ulaşımını sağlayacak üstgeçit tamamlanmak üzereKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan doğal yaşam parkı Ormanya’ya yaya ulaşımını sağlayacak üstgeçidin çelik tabliye üzeri, ahşap kaplama ve ağaç desenli yüzey kaplama işleri yapılıyor.

Asansör kuleleri, cephe cam montaj işleri yapılan üstgeçidin merdiven çiçeklik saksılıkları küpeşte imalatı çalışmaları sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 45 metre uzunluktaki 4 metre genişlikte yaya üstgeçidi, D-100 üzerinden Ormanya’ya yaya ulaşımını sağlayacak. Üstgeçidin kolonları beton, ana kirişi çelik konstrüksiyon üzeri ise betonarme döşeme olacak. Görsel zenginlik açısından köprünün üzerine koyulacak saksılara çiçek ekilecek, üst geçit kolonları ağaç gövdesi giydirme şeklinde yapılacak.