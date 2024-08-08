Çocukların doğayı keşfederek ekolojik farkındalık kazanabilecekleri 7-14 yaş grubu için hazırlanan Orman Okulu Yaz Okulu ilk mezunlarını verdiKOCAELİ (İGFA) - Ormanya, doğayı keşfetmek ve ekolojik farkındalık kazanmak isteyen çocuklar için doğa ile iç içe bir öğrenme deneyimi yaşattı. Çocukların doğanın güzelliklerini ve ekosistemlerin işleyişini yakından tanımalarını sağlayacak çeşitli etkinliklerin yer aldı, 7-14 yaş arası çocuklara yönelik Ormanya Yaz Okulu tamamlandı. Ormanya'nın eşsiz doğal ortamında gerçekleşen bu program, çocukların bitki ve hayvan türlerini tanımasına, doğanın döngülerini öğrenmesine ve sürdürülebilir yaşam pratiklerini deneyimlemesine olanak sağladı. Ayrıca, grup çalışmaları ve interaktif etkinliklerle çocuklar, sosyal becerilerini geliştirme fırsatı yakaladı.

ORMANYA'DA ÇOCUKLAR DOĞAYLA BULUŞTU

Sabah ve öğleden sonra programları olmak üzere; Doğa Kâşifleri, Orman Sanat Atölyesi, Çalışkan Çiftçiler, Yaban Hekimler, Çevre Dedektifleri ve Doğada Yaşam Atölyesi gibi eğitimlerin gerçekleştiği Ormanya Yaz Okulu'nda toplamda 40 çocuk, eğitim ve etkinliklerle doğayla güçlü bir bağ kurdu. Doğa yürüyüşleri, bitkileri tanıma, yaban hayvanlarının ayak izi, kuş gözlemi, doğada yaşam becerileri gibi etkinliklerle çocuklar, doğanın bir parçası olmanın ne demek olduğunu yaşayarak öğrendi.

ORMANYA'DA DOĞA EĞİTİMİ

Program boyunca çocuklar, alanında uzman eğitmenler tarafından yönlendirildi. Bu eğitmenler, ekoloji, sanat ve doğa eğitimi konularında deneyimli olup, çocuklara doğayı korumanın önemini ve sürdürülebilir yaşam pratiklerini aktardı. Doğa Kaşifleri, Çevre Dedektifleri, Orman Sanat Atölyesi, Çalışkan Çiftçiler, Yaban Hekimler ve Doğada Yaşam Atölyesi olmak üzere 6 farklı eğitimle dürbün kullanımından yaralı yaban hayvanlarını tedaviye, tohum yetiştirmekten arazi sanatına, temel kampçılık becerilerinden doğa koruma faaliyetlerine kadar birçok konuda yaparak ve yaşayarak öğrendiler.

AĞUSTOS KAYIT BİLGİLERİ

Temmuz yaz okulu programının tamamlanmasıyla beraber ağustos programı duyuruldu ve kayıt alınmaya başlandı. Dileyen katılımcılar planlı yaz okulu programları haricinde her hafta cumartesi farklı bir doğa eğitimine de katılabilecek. Ormanya Yaz Okuluna katılım kontenjanla sınırlı ve başvuru yapan çocukların her programa katılım sağlamaları zorunlu. 7-14 yaş arasındaki çocuklara yönelik bu programlara kayıtlar, https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/KulturGezileri/Basvuru resmi web sitesi üzerinden yapılacak. Detaylı bilgi almak için 0262 331 6611 numaralı telefon aranabilir.

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