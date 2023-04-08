Kocaelili doğaseverler bahar göçüne tanıklık etmek ve kuş türleri hakkında bilgi almak için Ormanya’daki kuş gözlem turunda buluştuKOCAELİ (İGFA) - Baharın gelmesiyle birlikte yüzlerce kuşun yuva kurma heyecanına şahitlik eden kuş gözlemcileri unutulmaz bir deneyim yaşadı. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen korunan alanı Ormanya, Kuş Gözlem turuna ev sahipliği yaptı. Başta çocukların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte 39 farklı kuş gözlemi gerçekleşti.

KUŞLARIN ZORLU YOLCUĞU

Ormanya’da gerçekleştirilen kuş gözlemi etkinliği öncesinde kuş gözlemcilerine dürbün kullanımı, kuş türlerinin tanımlanması, sesten tür tayini ve kuş gözlem raporu hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmenin ardından her yıl on binlerce kuşun, üreme ve kışlama alanları arasında uzun bir göç yolculuğuna tanıklık edildi. Bu göç hareketi, ilkbahar ve sonbaharda yoğun olmak üzere yılda iki kez yaşanıyor. Katılımcılar tür çeşitliliğinin korunması ve kuşların yılda iki defa gerçekleştirdikleri zorlu göç macerasına tanıklık etti. Kuş gözlem turu yoğun ilgi gördü.

39 FARKLI KUŞ TÜRÜ GÖZLEMLENDİ

Etkinlikte Alaca Ağaçkakan, kızıl gerdan, ispinoz, yeşil ağaçkakan, büyük baştankara, florya, çıvgın, sıvacı, karatavuk, leylek, sığırcık, ardıç gibi kuş türlerinin görüldüğü alanda gözlemlenen ilk kuş türü kızıl gerdan oldu. Ormanya’nın sosyal türleri arasında yer alan bu tür katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Ormanya, florya, akkarınlı ebabil, şahin, öterardıç, mavi baştankara gibi türlerin de gözlemlenmesine olanak sağladı. Gözlemciler etkinlik boyunca, dağıtılan ‘Kuş Gözlem Rehberine’ gördükleri kuş türlerinin kayıtlarını aldılar. Etkinlik boyunca 39 farklı kuş gözlemi gerçekleştirildi.

KUŞ GÖZLEM TURLARI DEVAM EDECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğüne bağlı Doğa Kocaeli Projesi kapsamında devam etkinlikler ilgili detaylı bilgi almak, doğa eğitim ve etkinliklerine katılabilmak için @dogakocaeli sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz