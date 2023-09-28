"TRT Belgesel’in sevilen doğa programı ‘'Yok Olmadan Keşfet’’in yeni bölüm çekimleri Ormanya’da gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin özgün doğa belgeseli programı "Yok Olmadan Keşfet," yeni bölümüyle izleyicilerini Ormanya'nın büyüleyici doğasına davet ediyor. Programın sunucusu, doğa tutkunu ve maceraperest kişiliğiyle tanınan Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu bu kez yaban hayatı ve doğal güzellikleri keşfetmek için Ormanya'ya yolculuk yapıyor. Ormanya'nın eşsiz doğasını ve yaban hayatını tanıtmak amacıyla çekilen, hedef türün porsuk olduğu bu bölüm, izleyicilere benzersiz bir ekran seyri sunmaya hazırlanıyor.

YABAN HAYATININ PERDE ARKASI

Ormanya'nın yaban hayatı, "Yok Olmadan Keşfet" programının odak noktalarından biri olacak. Yaban hayatı ve biyoçeşitliliğin korunduğu bölgelerden biri olarak bilinen Ormanya’da izleyiciler, ormanın gizemli sakinleri, kızıl geyik, porsuk, çakal, tilki, küçük memelileri yakından tanıma fırsatı bulacak.

Belgesel yapımcısı Emre Akgün tarafından yönetilen programın çekimleri, Ormanya'nın yaban bölgelerinde gerçekleştirildi. Program ekibi, göllerin çevresinde, ormanın derinliklerinde unutulmaz sahneleri kayıt altına almayı başardı. Doğanın kalbinde geçen bu çekimler, izleyicilere Ormanya'nın doğal güzelliklerini ve yaban yaşamını en iyi şekilde sunacak.

Prof. Dr. Mustafa Sözen, Dr. Faruk Çolak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Doğal Yaşam alanları Şube Müdür Ömer Bahadır Özyılmaz’ın uzman konuk olarak katıldığı program TRT Belgesel’de yayınlanacak.