Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarıyla vatandaşları meslek sahibi yapmaya devam ediyor. Şuana kadar 107 bin 656 kişiye ücretsiz eğitim veren ORMEK yeni kursiyerlerini bekliyor.ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (ORMEK) açtığı kurslarla vatandaşların bilgi ve beceri yönlerini ortaya çıkarmaya devam ediyor. Altınordu, Ünye, Fatsa, Çatalpınar ve İkizce ilçelerinde faaliyetlerini yürüten ORMEK, vatandaşların boş zamanlarını değerlendirmesinin de ötesinde çeşitli alanlarda meslek sahibi yapıyor.

107 BİNİ AŞIN KİŞİ ÜCRETSİZ EĞİTİM ALDI

Açıldığı günden bu yana 107 bin 656 kursiyere eğitim veren ORMEK, bu kursiyerlerin 61 bin 777'sini sertifika sahibi yaptı. ORMEK’ler vasıtası ile sertifika alan birçok vatandaş kendi alanlarında iş ve meslek edinerek ekonomik kazanç elde etmeye başladı.

SAYISIZ KURS İMKANI BULUNUYOR

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in önem verdiği alanlardan bir tanesi olan ORMEK’te yeni dönem kayıtları da başladı. Kayıtların başladığı ORMEK’lerde unutulmaya yüz tutmuş yöresel kilim dokumacılığı, sepet örücülüğü gibi kursların yanında el sanatları, dikiş-nakış, ahşap boyama, ebru sanatları, aşçılık ile bilgisayar ve ofis programları kullanımı gibi başlıca eğitimlerin yer alıyor. Bu kursların tamamı Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz veriliyor.

BAŞVURULAR KURS MERKEZLERİNDE YAPILACAK

ORMEK kurslarına başvurular bizzat yapılıyor. Başvuru yapmak veya bilgi almak isteyenler için ORMEK Kurs Merkezleri ve adresleri şu şekilde:

Altınordu ORMEK

Şarkiye mah. Fatma Hatun Sk. No:18 Altınordu / Ordu – 0452 666 61 82

Fatsa ORMEK

Mustafa Kemal Paşa Mah. Sahil Cad. No:2 Fatsa / Ordu – 0452 400 17 22

Ünye ORMEK

Kaledere Mah. Belediye Cad. No:35 Ünye / Ordu – 0452 310 06 59

Çatalpınar ORMEK

Merkez Mah. Aybastı Cad. No: 86 Çatalpınar / Ordu – 0452 491 37 37

İkizce ORMEK

Merkez Mah. Asım Ovalı Cad. No: 54 İkizce / Ordu – 0452 310 06 59