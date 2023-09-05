Akıllı kavşak düzenlemeleriyle trafiği daha akıcı ve güvenli hale getirmeye devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, bir uygulama da YSE Kavşağı’nda hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaptığı düzenleme ile yol güvenliğini de had safhaya çıkartarak trafiğe nefes aldıracak.DENİZLİ (İGFA) - Denizli genelinde sürdürdüğü ulaşım projelerini birer birer hayata geçirmesinin yanı sıra hızla artan araç ve nüfus sayısına da yeni önlemler almayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, akıllı kavşak düzenlemeleriyle trafiği daha akıcı ve güvenli hale getirmeye devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Fatih Köprülü Kavşağının şehir içi bağlantı akışını sağlayan ve YSE Kavşağı olarak bilinen Fevzi Çakmak Bulvarı’nda akıllı kavşak düzenlemesini hayata geçirdi. Çalışma ile kavşak içerisinde depolanan araç sayısının arttırılması, sinyallerde bekleme sürelerinin azaltılması ile birlikte kavşak içi kuyruklanmanın azaltılması ve yayaların yolun karşısına daha güvenli bir şekilde geçmesinin hedeflendiği belirtildi. Yeni düzenleme ile araçların trafikte bekleme sürelerinin azalacağı, seyir hızının artacağı ve bununla birlikte yakıt tasarrufunun sağlanacağı belirtildi. Yakıt tasarrufu ile doğru orantılı olarak atmosfere daha fazla karbon salınımı yapılmasının önüne geçileceğine dikkat çekilirken, hava kirliliğine etkisinin azaltılmasının da amaçlandığı kaydedildi. Bölgenin trafik yükünü önemli ölçüde çeken noktada yapılan akıllı kavşak düzenlemesiyle, trafik daha güvenli ve akıcı hale getirdi.

Bu proje trafiğe nefes aldıracak

Çalışmalar kapsamında bulvarın her iki yönünde şerit sayısı artırıldı ve kavşağın ortasında yer alan ada tamamen kaldırılarak kavşak daha da güvenli hale getirildi. Yoğun çalışmanın ardından tamamlanan yol trafiğe açıldı. Öte yandan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bölge trafiğine nefes aldıracak projeyi inceledi. Başkan Zolan’a Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Ulaşım Dairesi Başkanı Cem Bağcı ile beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan burada çalışanlarla bir süre sohbet edip kolaylıklar diledi, vatandaşlarla bir araya geldi, esnafları ziyaret ederek hayırlı işler diledi.

Büyükşehir ulaşım yatırımlarına devam ediyor

Kentte her geçen gün araç sayısı ve kullanımın arttığına ve bazı noktalarda tarikte zaman zaman sıkışmalar yaşandığını ifade eden Başkan Osman Zolan, ileride daha da sorun olabilecek bölgelerde ulaşım yatırımlarını hayata geçirdiklerini anlattı. Yeni çevre yolları ve birçok akıllı kavşak düzenlemeleri ile trafik akışını daha da hızlandırmak ve rahatlatmak adına Denizli'nin ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiklerini belirten Başkan Zolan, "Burada toplayıcı yollar vardı, tam olarak fonksiyonuna uygun kullanılmıyordu, atıl durumdaydı. Bazı alanlarda genişletme imkanımız oldu" dedi.

Trafik daha güvenli ve akıcı olacak

YSE Kavşağı olarak tabir edilen bölgenin şehirlerarası ve şehir içi trafikte çok önemli bir nokta olduğunu belirten ve bölgeye yapılan çalışmalar ile trafiği daha güvenli ve akıcı hale getirdiklerini anlatan Başkan Zolan şunları kaydetti; "Trafik akışını hızlandıracak düzenlemeler yaptık. İnşallah vatandaşlarımız riske girmeden daha az sürede, daha konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak. Burada yaptığımız akıllı kavşak düzenlemesi ile trafiği daha güvenilir, konforlu ve akıcı hale getiriyoruz. Denizli’mize hayırlı olsun. Bu projemiz şehir trafiğimizi rahatlatan ve nefes veren bir çalışma olsun. Denizli’mize güzellikler katmaya devam ediyoruz. Denizli’mize ve vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."