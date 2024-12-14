TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çağrısıyla İstanbul’da buluşan, 10 farklı ülke ve 15 şehirden gelen belediye başkanları, ortak bildiri yayınladı.İSTANBUL (İGFA) - “Bölgemizde barışı, istikrarı ve ortak refahı teşvik etme konusundaki ortak kararlılığımızı yeniden teyit etmek için İstanbul'da toplandık” diyen belediye başkanları, “Tüm vatandaşların onuruna ve refahına öncelik vererek, onur ve fırsatla evlerine dönmeyi hak eden yerinden edilmiş bireyler dahil, bölgesel ve kentsel istikrar ve refahın temel itici güçleri olarak şehirler arasında barışı, dayanıklılığı ve iş birliğini teşvik etmek için aşağıdaki taahhütleri ilan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürecin takipçisi olacağını kaydeden TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Umarım bölgemizde sadece barışı konuştuğumuz, insani gelişmeyi konuştuğumuz ve çok güzel iş birlikleriyle şehirlerimizi daha da kalkındırdığımız günleri hep beraber yaşarız. Her birinize teşekkür ediyorum” dedi.