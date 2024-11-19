Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP29) katılacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na (COP29) katılacak.

Konferans kapsamında, 20 Kasım tarihinde “Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi” Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı ile “Şehirlerde Ulaşım ve Altyapı” konulu Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı’na iştirak edecek olan Bakan Uraloğlu, “Türkiye’nin ulaştırma ve altyapı alanında dijitalleşme ve sürdürülebilirlik hedeflerini COP29’da dünya sahnesine taşıyacağız. Bu alandaki deneyimlerimizi paylaşacak ve uluslararası iş birliklerini değerlendireceğiz.” ifadelerini kullandı.

ULAŞIM KORİDORLARININ DİJİTALLEŞMESİ İÇİN ÜLKELER ARASI İŞ BİRLİĞİ ŞART

Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi toplantısına da katılacak olan Uraloğlu, “Ulaşım koridorlarının dijitalleşmesi, küresel transit ağlarını güçlendirme, karbon emisyonlarını azaltarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ilerletme ulaşım modları ve tedarik zincirlerinde direnci artırmada önemli bir rol oynamaktadır. Sürdürülebilir, dirençli ve dijitalize edilmiş koridorların başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve işletilmesi için gerekli olan standartlar, düzenlemeler ve iş birliği çerçeveleri konusunda uyum sağlamak için ülkeler arasında yakın iş birliği zorunludur.” dedi.

Sürdürülebilir ve Dijital Orta Koridor ve Ötesi toplantısında Orta Koridor ve ötesinde sürdürülebilirlik ve dijitalleşmeyi ilerletmek için yapılan son çalışmalar ve gelecekteki girişimleri ele alacaklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Sürdürülebilir ve dirençli ulaşımı teşvik etmek, sınır geçiş süreçlerini iyileştirmek ve böylece Orta Koridor boyunca bağlantının verimliliğini ve etkinliğini artırmak amacıyla artırılmış bölgesel iş birliği yoluyla gerçekleştirilecektir.” dedi.