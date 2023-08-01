Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Pir Sultan Abdal Derneği’nin Ortaca Cem ve Kültür Evi’nde düzenlediği Aşure etkinliğine katıldı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Ortaca ilçesine kazandırılan Cem ve Kültür Evi’nde düzenlenen Aşure etkinliğine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ile birlikte Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Belediye Başkanı AlimUzundemir, Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, CHP Ortaca İlçe Başkanı Evren Tezcan, Dalaman İlçe Başkanı Sezer Durmuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Pir Sultan Abdal Derneği Ortaca Cem ve Kültür Evi’nde düzenlenen Aşure etkinliğinde konuşan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün,aşurenin farklı lezzetleri bir araya getiren, birleştirici bir ağız tadı olduğunu dünyanın ve ülkemizin de bu birleştiriciliğe, sevgi, hoşgörü ve barış diline ihtiyaç duyduğunu söyledi.