İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle ve Marmara Belediyeler Birliği iştirakiyle hayata geçirdiği Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı’nın ikinci açık çağrı dönemi 4 Nisan 2024’te başladı. Son başvuru tarihi 4 Haziran 2024.İSTANBUL (İGFA) - Açık çağrıya Türkiye’de yerleşik, kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları, en az bir belediye ortaklığıyla başvurabiliyor.

Toplam bütçesi 1,3 milyon avro olan Ortaklaşa Hibe Programı’nın ilk proje teklif çağrısı 2023 Nisan ayında açıldı ve bu kapsamda dört proje desteklendi.

4 Nisan 2024’te açılan ikinci açık çağrıya kültür-sanat odaklı sivil toplum kuruluşları en az bir belediye ortaklığıyla başvurabiliyor.

4 Haziran 2024 saat 17.00’ye kadar başvuruya açık kalacak çağrının II. döneminde toplam 900 bin avronun üzerinde hibe desteği sağlanacak.

Hibe başvuruları ortaklasa.iksv.org sitesi üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak olup, ilgili başvuru belge ve rehberlerine de web sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.