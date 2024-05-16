Millî Eğitim Bakanlığı, temel meslek becerilerini keşfetmek isteyen ortaokul öğrencileri için bu yaz tatilinde "zanaat atölyeleri" olarak adlandırılan kurslar açmayı hedefledi. Uygulama sayesinde meslek liselerinin kapıları, ilk kez ortaokul kademesindeki öğrenciler için de açık tutulmuş olacak.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitime yönelik "Beceri Geliştirme Programı" adıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirecek.

Ortaokul 7. sınıftan itibaren öğrencilerin meslek liselerinde ücretsiz katılabileceği uygulama; İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Mersin, Rize, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa olmak üzere 10 ilde 196 okulda başlatılacak. Pilot uygulamanın, ülke geneline yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülecek.

Meslek liselerinde yürütülecek "zanaat atölyeleri" olarak da anılan yeni uygulama ile ortaokul öğrencilerinin de temel becerilerinin erken yaşta geliştirilmesi sağlanacak.

Yeni program ile ayrıca öğrencilere erken dönemde temel mesleki becerileri keşfetmeleri ve kazanmaları, akademik ve mesleki başarılarını artırmaları, geniş kariyer seçeneklerine sahip olmaları, iş hayatına uyumlarının kolaylaştırılması ile yaşam boyu öğrenme felsefesinin aktarılması amaçlanıyor.

Beceri Geliştirme Programı'na, resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında en az 7. sınıf düzeyinde öğrenim gören gönüllü öğrenciler katılacak. İlerleyen zamanda programa lise öğrencileri de başvurabilecek.

55 KURSTAN SEÇİM YAPACAKLAR

Beceri Geliştirme Programı'nın uygulanması için mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanan alanların temel becerileri içeren derslere ait programlardan yararlanılarak "55 kurs programı" hazırlandı. Kursa katılacak tüm öğrenciler, ilk başta 8 saatlik iş sağlığı ve güvenliği eğitiminden geçecek. Meslek liselerinde uygulanacak programda öğrenciler, "zanaat atölyeleri"nde yiyecek içecek hizmetleri, bilişim, el sanatları, elektrik elektronik, metal, gıda teknolojileri ile mobilya ve iç mekan tasarımı, grafik ve fotoğraf, tarım ve radyo-televizyon alanlarını seçebilecek.

Kurslar arasında, bilişimde ileri teknoloji kavramları, elektronik tablolama, toprak, arazi hazırlığı, bitki bakımı, yumurta pişirme, pekmez üretimi, kolay hamur işleri, bilgisayarda fotoğraf düzenleme gibi 55 seçenek bulunuyor.

