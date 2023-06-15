Kayseri'nin Hacılar Ortaseki Ormanları, yüzlerce doğa ve sporseveri ağırlıyor. Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, tüm vatandaşları Ortaseki Bölgesi’ne davet etti.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Furkan Mert Şimşek, AK Parti Kayseri İl Üniversiteler Başkanı (ÜniAK) Yunus Emre Köse ve yüzlerce doğa ve sporsever üniversiteli genç, Ortaseki Ormanları’nda sabah yürüyüşüne katıldı.

Hacılar Belediyesi’nin destekleri ile ÜniAK tarafından düzenlenen yürüyüş etkinliğine katılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından seyir terasları, yürüyüş yolları ve bisiklet parkurları yapılan bölgeye hayran kaldıklarını ifade eden üniversiteli gençler, titrek kavak ormanları içerisinde bol bol fotoğraf çektirdiler.

İki yüze yakın öğrencinin katıldığı etkinlikte gençlerle sohbet eden ve Ortaseki bölgesinin gerek sonbahar gerekse yaz aylarında ayrı güzelliklere sahip olduğunu ifade eden Başkan Özdoğan, "Burası insanlarımızın şehrin gürültüsünden uzakta doğayla iç içe zaman geçirebilecekleri bir mekân. Her mevsim farklı renk ve güzelliğiyle kendini ortaya koyan Ortaseki Ormanları, Orman Bölge Müdürlüğü’nün eko turizm projesi kapsamında yapılan yönlendirme ve tanıtım tabelaları, yağmur barınakları, seyir terasları, yürüyüş yolları sayesinde bölgeye turizm açısından da ayrı bir değer kazandırmaktadır. Haziran ve temmuz ayında sınava girecek olan gençlerimize başarılar diliyorum. Mezun olacak gençlerimize de inşallah ömürleri boyunca kolaylıklar diliyorum. Sizleri Ortaseki’ye bekliyoruz" dedi.