Aç ve susuz kalma süresinin artması vücutta birtakım ağrılara neden olabiliyor.İSTANBL (İGFA) - Kişide ayda 1 ya da 2’den fazla olmamak kaydıyla ataklar şeklinde gelen bir ağrı varsa ve bu ağrılar ilaç dışı yöntemlerle geçiyorsa bu kişilerin sahur ve iftar öğünlerini düzgün takip ederek oruçlarını tutabileceklerini paylaşan öroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Ancak migren gibi kronik ağrısı olan kişilerde oruç tutmak bu ağrıyı tetikleyebilir. Migren gibi çok şiddetli bir ağrıyla karşılaşmadığınız sürece orucunuzu bozmadan bu ağrıları gidermek mümkün” açıklamasında bulundu.

Migren benzeri ağrısı olan hastaların bazılarının koruyucu tedaviyi sürdürmek kaydıyla oruç tutabileceklerini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Örneğin; ayda 2-3 migren atağı olan bir hasta, atak gelmesin diye koruyucu tedavi alıyorsa, ilaç alım saatini ramazana göre düzenleyip, kriz sayısı da az olduğu için orucunu sürdürebilir. Migren hastaları oruç konusuna özellikle dikkat etmeli çünkü açlık, yüzde 100 migren ataklarını tetikleyen bir durum. Sık atağı olanlar ve çok şiddetli atak geçiren hastalar atağın geleceğini hissederler ve önceden ilaçlarını alırlar.

Ancak oruç sırasında ilacı alamayacakları için bu kişilerin çok şiddetli atak geçirme olasılığı vardır. Bu durum, kişiden kişiye farklılık gösterdiği için mutlaka kişi kendini test etmelidir. Şiddetli ağrıyla karşılaşan kişiler, ağrıyı ciddiye alıp oruç tutmakta ısrarlı davranmamalılar. Çünkü oruç, ağrılı hastalarda dengeyi çok ciddi bozabilir” dedi.