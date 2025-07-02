Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Somali’deki 234 günlük görevini başarıyla tamamlayarak Çanakkale Boğazı’ndan Filyos Limanı’na döndüğünü duyurdu.ANKARA (İGFA) -Türkiye’nin mühendislik gücünün sembollerinden Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali’de 234 gün süren görevini başarıyla tamamlayarak Mavi Vatan’a ulaştı.

Haberi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından duyurdu.

Geminin 20 günlük seyir sonrası Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Filyos Limanı’na doğru yol aldığını belirten Bakan Bayraktar, sosyal medya paylaşımında, Oruç Reis’in Filyos Limanı’nda teknik bakım ve kontrollerden geçerek yeni görevine hazırlanacağını ifade etti.

Bakan Bayraktar, paylaşımında, “234 gün süren bu tarihi görevde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, beraberindeki destek gemilerin mürettebatına ve Deniz Kuvvetlerimizin değerli personeline teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin mühendislik kabiliyetinin en somut örneklerinden birisi olan Oruç Reis Sismik Araştırma Gemimiz, Somali'deki görevini başarıyla tamamlayarak 20 günlük seyir süresinin ardından Mavi Vatan'a kavuştu. Çanakkale Boğazı’ndan Filyos Limanı’na doğru yol alan Oruç Reis,… pic.twitter.com/8q2gx1Whgl — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 2, 2025

Oruç Reis’in Somali’deki başarılı operasyonu, Türkiye’nin denizlerdeki araştırma kabiliyetini ve uluslararası iş birliğindeki etkin rolünü bir kez daha ortaya koydu.