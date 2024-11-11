İnegöl Belediyesi ile Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 4. DOSTUM Kupası Oryantiring Yarışları 8-10 Kasım tarihleri arasında İnegöl’de yapıldı. 15 farklı şehirden 40 kulübün katıldığı şampiyonada 450 sporcu ülke puanını geliştirmek için kıyasıya mücadele etti. 3 gün boyunca farklı bölgelerde yapılan yarışmalar sırasında şehir dışından gelen sporcular İnegöl’ün doğal güzelliklerine de hayran kaldı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi ile Oryantiring Federasyonu iş birliğinde düzenlenen 4. DOSTUM Kupası Oryantiring Yarışları 8-10 Kasım tarihleri arasında İnegöl’de yapıldı. 15 farklı şehirden 40 kulübün katıldığı şampiyonada 450 sporcu ülke puanını geliştirmek için kıyasıya mücadele etti. 3 gün boyunca farklı bölgelerde yapılan yarışmalar sırasında şehir dışından gelen sporcular İnegöl’ün doğal güzelliklerine de hayran kaldı.

Oryantiring branşı, İnegöl Belediye Spor Kulübünün önemli branşlarından biri olarak dikkat çekerken, özellikle son yıllarda bu alanda elde edilen başarılar dikkat çekiyor. Milli takıma gönderilen sporcular, hemen her yarışmada elde edilen dereceler ile birlikte yapılan yarışma organizasyonlarıyla İnegöl oryantiringde iddiasını ortaya koyuyor. Bu kapsamda İnegöl Belediye Spor Kulübünün 3 yıldır düzenlediği DOSTUM Oryantiring Cup yarışmaları, bu yıl Türkiye Oryantiring Federasyonu iş birliğinde 4’üncü kez gerçekleştirildi. Önceki yıllardan farklı olarak bu sene ülke puanı da veren yarışma 8, 9, 10 Kasım tarihlerinde yapıldı. 15 farklı şehirden 40 spor kulübü ve toplamda 450 sporcunun katıldığı yarışmalar, büyük bir çekişmeye ve heyecana sahne oldu. İnegöl’de 3 gün süren DOSTUM Kupası Oryantiring Şampiyonası ile oryantiringin kalbi adeta İnegöl’de attı.

SPORCULAR VE AİLELERİ İNEGÖL’Ü YAKINDAN TANIMA FIRSATI BULDULAR

Cuma günü İnegöl’e gelen sporcular ve aileleri Yeniceköy’de bulunan DOSTUM tesislerinde misafir edildi. DOSTUM Oryantiring Kupası yarışları da Cuma günü TOKİ bölgesinde başladı. Cumartesi günü DOSTUM tesisleri ve Yeniceköy Mahallesindeki ormanlık alanda devam eden yarışmaların finali Pazar günü şehir merkezinde yapıldı. farklı şehirlerden gelen sporcular ve aileleri bu yarışmayla beraber İnegöl’ü de yakından tanıma fırsatı buldu. Özellikle şehrin doğal güzellikleri büyük beğeni topladı. Yarışma için İnegöl’e gelen misafir sporcularla birlikte İnegöllü sporcular da unutulmaz bir 3 gün yaşadı. Zorlu parkurlarda rakipleriyle kıyasıya mücadele eden sporcular, yine kürsülerde başarıdan başarıya koştu.

SPORCULAR İNEGÖL’E HAYRAN KALDI

Yapılan organizasyona dair konuşan oryantiring sporcusu Elif Gökçe Demirel, “Her sene takımımızla DOSTUM Oryantiring Yarışlarına katılıyoruz. Oryantiring sporunu çok seviyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Ordu’dan gelerek yarışmada yerini alan Cem Gündoğdu ise “2 yıl önce de DOSTUM Oryantiring Yarışlarına katıldım. Burası kademe ayarında bir organizasyon sunuyor her zaman. 4 sporcuyla kulübümüzü temsilen geldik biz” diye konuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri Oryantiring Sporcusu Ayhan Bitir de “Bugün DOSTUM Oryantiring Yarışmalarındayız. Çok güzel bir organizasyon. Arazi genelde teknik araziydi, çok teknik hedefler vardı. Güzel ve yorucu bir yarışmayı. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu. İstanbul Oryantiring Spor Kulübü Başkanı Güven Solmaz, DOSTUM Cup’a 35 sporcuyla takım halinde geldiklerini kaydederek organizasyonun geleneksel hale gelmiş, beğenilen teknik bir yarış olduğunu söyledi. İbrahim Talha Özdemir isimli sporcu da DOSTUM Cup’a ilk defa katıldığını ve oldukça keyifli bir yarışma geçirdiğini dile getirdi. Oryantiring eski milli sporcusu ve milli takım antrenörü Erdi Arslan, “DOSTUM Cup’a ikinci kez katılıyorum. Keyifli yarışmalar oldu İnegöl’de. Gebze’den 22 kişilik kafileyle geldik. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. İstanbul Oryantiring grubunun master sporcusu Kurtuluş Anıl da “10 yıldır oryantiring ile ciddi şekilde ilgileniyorum. Yurt içi ve yurt dışında yarışlara katılıyorum. Ben DOSTUM Cup’un 3’üncü kez yarışlarına katılıyorum. Organizasyonunu beğendiğim bir yarışma İnegöl. Keyifli bir parkurda yarıştık” şeklinde konuştu. Sporcular İnegöl’de haritayla yarışın yanı sıra muhteşem bir doğal güzelliğe sahip olduğunu da ifade ederek sadece bu doğayı görmek için bile gelinebileceğini ifade ettiler.

3 günlük yarışmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni ise Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Burada kısa bir selamlama konuşması yapan İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, “3 gündür farklı şehirlerden misafirlerimiz, sporcularımız İnegöl’ümüzdeler. Cuma günü TOKİ bölgesinde yarışmalar başladı. Cumartesi günü DOSTUM tesisleri bölgesinde, bugün de şehir merkezinde yarışmalar yapıldı. 15 farklı şehirden, 40 kulüpten 450 sporcuyla beraber güzel bir Oryantiring Yarışması gerçekleştirdik. Yarışmalarda derece alan sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler de 16 Ekim’de yapılan federasyon genel kurulunun ardından ilk katıldığı özel yarışın DOSTUM Cup olduğunu kaydederek “Benim için bu çok anlamlı. Ben Tarık Şeker hocamıza ve yarışmaya destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmalar sonrası dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.