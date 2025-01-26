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Jandarma Genel Komutanlığı, sporcuları tebrik etti.

Takım sıralamasında Kadın Elit takımı birinci olurken, Erkek Elit takımı da birincilik elde etti.

Jandarma Gücü Oryantiring Takımı, Aydın'da gerçekleşen Türkiye Oryantiring Şampiyonası ikinci kademe yarışlarında bireysel olarak gümüş ve bronz madalyaların sahibi oldu. AYDIN (İGFA) - Aydın’da gerçekleşen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 2. Kademe Yarışı’na katılan Jandarma Gücü Oryantiring Takımı sporcuları, yarışmada bireysel olarak 2 gümüş, 4 bronz madalya kazandı.

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